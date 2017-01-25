В программу испытаний Euro NCAP редко попадают спорткары. В первую ударную сессию этого года организаторы неожиданно включили американское купе Ford Mustang, которое выявило очередное несовершенство звездной рейтинговой системы.

Американскому пони-кару специалисты Euro NCAP присудили обидные две звезды итогового рейтинга, пожурили и посоветовали фирме Ford доработать конструкцию. Совершенству, разумеется, нет предела, даже в Volvo S90/V90, которые также были разбиты в рамках первой сессии 2017 года, есть что улучшить, несмотря на пятизвездный рейтинг.

Mustang стал, однако, первым спорткаром, который разбили по новой, утвержденной в 2015 году методике и с учетом высоких, образца 2016 года, требований к оснащению системами активной безопасности. Но сначала разберемся с пассивной: «американец» прогнозируемо плохо выступил во фронтальном краш-тесте о недеформируемый барьер на скорости 50 км/ч. Напомним, что в этом испытании в машине сидят не стандартные взрослые манекены-мужчины, а те, что имитируют женщин пятого перцентиля ростом 150 см и массой 50 кг, — одна такая мелкокалиберная кукла встречает удар за рулем, вторая — на заднем сиденье справа. Той, что оказалась на тесной галерке, пришлось несладко: бедра и грудь зафиксировали красный, смертельно опасный уровень нагрузок, а голова окрасилась в следующий по шкале, чуть менее критический коричневый цвет, который, впрочем, тоже не сулит ничего хорошего. Вдобавок эксперты отметили подныривание манекена под не имеющий преднатяжителей и ограничителя нагрузки ремень.

При боковом ударе на заднем сиденье слева сидит на специальной подушечке 10-летний манекен-ребенок: он ударился головой о внутреннюю обшивку кузова Мустанга, что тоже негативно повлияло на итоговую оценку.

А теперь, внимание, вопрос: следует ли заднее сиденье в спорткаре оценивать так же строго, как в семейном универсале Volvo V90? В сущности, Mustang имеет посадочную формулу 2+2 и задние места в нем предназначены скорее для сумок и курток, нежели для людей. Страшно представить, какие нагрузки зафиксируют датчики тетеньки-манекена, усаженной в прокрустово ложе второго ряда Porsche 911, где ни одни нормальный человек никуда не поедет в принципе… Выходит, что если бы Форд сделал за спинками передних кресел Мустанга полку для сумок, а не два дефективных места, то оценка за пассивную безопасность была бы почти отличной: на передних креслах в обоих фронтальных краш-тестах датчики манекенов зафиксировали безопасные желтый и зеленый уровни нагрузок, пони-кар с блеском прошел сложный боковой удар о столб и лишь защита от хлыстовых травм могла бы быть получше — шея манекена зафиксировала пограничный оранжевый уровень нагрузок.

Тем не менее, раз уж задние сиденья в машине есть, то производителю следует что-нибудь с ними сделать, как-то их улучшить, ибо кто-нибудь рано или поздно в них обязательно усядется и, как нарочно, попадет в аварию.

По части активной безопасности претензии экспертов Euro NCAP к Мустангу безоговорочно резонны: спорткар не имеет системы автоматического аварийного торможения и системы контроля за дорожной разметкой. Но на прошлой неделе Ford представил в Америке обновленный Mustang и утверждает, что в его европейской спецификации эти системы будут, а стало быть оценка за безопасность должна быть выше — в Euro NCAP уже пообещали оценить новшества и пересчитать рейтинг.

В мае прошлого года Ford Mustang вместе с другими американскими маслкарами прошел испытания на безопасность по методике IIHS и показал в них себя вполне достойно.

Фото, видео: Euro NCAP