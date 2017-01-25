Дональд Трамп встретился с руководителями Детройтской автомобильной тройки

По приглашению президента США Белый дом посетили главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра, CEO Ford Motor Co Марк Филдс и глава Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне. Трамп поставил перед местными автопроизводителями определенные задачи.

Президент США Дональд Трамп во вторник встретился с руководством крупнейших американских компаний General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler, чтобы рассказать, что он ждет от них в ближайшей перспективе, а именно — увеличения объемов производства в Соединенных Штатах и ​​повышения занятости местных жителей, сообщает Reuters. Президент отметил, что хочет видеть новые автомобильные предприятия, но построены они должны быть исключительно в Штатах.

Если производители пойдут ему навстречу, то он, со своей стороны, обещает им всяческие преференции, например, смягчение требований в сфере защиты окружающей среды, снижение корпоративных налогов, а также создание благоприятного инвест-климата. Но для этого, еще раз подчеркнул президент, автокомпании должны подумать над предоставлением новых рабочих мест американским гражданам, что он пообещал в своей инаугурационной речи в прошлую пятницу.

Многих бизнесменов неприятно удивила и сама встреча, и напор нового президента, что они расценили как начинающееся давление на всех производителей. Так, на встречу демонстративно не были приглашены представители иностранных автокомпаний, в частности, Toyota и Honda, хотя 40% автомобилей, собранных в Соединенных Штатах, приходится на принадлежащие им заводы. Кроме того, Трамп продемонстрировал, что намерен вмешиваться в дела крупных корпораций и навязывать им свои условия игры, вплоть до открытого давления и шантажа. В частности, Трамп раскритиковал местных автомобилестроителей за вынос производства за пределы Соединенных Штатов — в Мексику и другие страны, и ​​пригрозил обложить 35%-ным налогом импортируемые транспортные средства. Новый президент намекнул, что корпорациям придется несладко, если их деятельность пойдет вразрез с кредо America First («Америка на первом месте»), которое он использовал в своей избирательной кампании и которого последовательно намерен придерживаться.

После встречи Серджио Маркионне сообщил журналистам, что Трамп обрисовал картину лишь в целом, не уточнив деталей. Впрочем, у него для этого еще будет достаточно времени. Другие участники высказались еще осторожнее, так, CEO Ford Motor Co Марк Филдс отметил, что его компания только рада работать вместе с президентом, а исполнительный директор General Motors Мэри Барра сказала, что существует много возможностей для того, чтобы вместе с правительством работать над улучшением окружающей среды, повышением безопасности транспортных средств и созданием дополнительных рабочих мест в стране.

Между тем Ford в начале этого года уже пересмотрел свои планы по строительству и инвестициям в 1,6 млрд долларов в предприятие в Мексике, вместо этого производитель инвестирует 700 млн долларов в завод, расположенный в Мичигане.

Автомобильный аналитик Брайан Джонсон полагает, что автопроизводители, несомненно, пойдут на невыгодную для них сделку по возвращению в США рабочих мест в обмен на лояльность президента и декларируемые им льготы.

После этой встречи цены на акции производителей выросли: у Fiat Chrysler — на 6,3%, у Ford — на 1,6%, и у GM — на 1,3%.

Ранее в интервью немецкой газете Bild Дональд Трамп посетовал, что американцы охотно покупают Мерседесы, но немцы почему-то не покупают в ответ Шевроле.



Торжественный парад в день инаугурации Дональд Трамп принимал на Кадиллаке старого образца, концерн General Motors не успел подготовить в срок новый автомобиль для сорок пятого президента Соединенных Штатов.



Фото: zimbio.com