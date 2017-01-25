SsangYong официально объявила о возобновлении продаж в РФ

Прилетевший по этому поводу из Кореи президент SsangYong Motor Company г-н Чой рассказал, что из-за кризиса марка ранее приняла решение приостановить продажи своих машин в нашей стране, хотя еще в 2013 пиковом году смогла реализовать более 35 тыс. кроссоверов. Кризис, как оказалось, у SsangYong только в нашей стране, поскольку новые модели — Tivoli и его длиннобазная версия XLV (объем багажника вырос с 423 до 720 литров) — обеспечили корейцам 7-процентный рост продаж за пределами нашей страны. За два неполных года новичок разошелся по миру тиражом свыше 150 тыс. экземпляров.
Адаптированный под эксплуатацию в российских условиях (зимний пакет включает в себя подогрев передних сидений, наружных зеркал и руля) компактный кроссовер В-класса SsangYong Tivoli уже предлагается 30 дилерами марки, до сих пор продававшими УАЗы. Еще примерно 45 центров подключатся к продажам уже в ближайшем будущем, верит гендиректор компании «Соллерс» Вадим Швецов. Он заверил собравшихся, что поскольку в прошлом году около 40% реализованных в нашей стране новых машин были SUV, а в ближайшей перспективе их доля и вовсе достигнет половины рынка, корейцы с надеждой смотрят в будущее. Даже несмотря на то что в 2017-м сам г-н Швецов осторожно оценивает рост рынка в 10–11%, чему поспособствует поддержка государства автомобильного сектора экономики.
Все реализуемые у нас машины будут импортными. Вопрос о сборке «корейцев» на территории РФ вновь встал на повестку дня, ведь в противном случае конкурировать с Кретой и Каптюром будет сложно, признают партнеры. На местном корейском рынке у Tivoli проблем нет — в своем сегменте В-кроссоверов он занимает 55% рынка, соперничая с Chevrolet Trax и Renault Captur.
Несколько слов о представленной сегодня новинке. Tivoli — продукт любопытный. С одной стороны, необычный дизайн экстерьера и интерьера, который привлечет падких на все новое россиян. С другой — спорные решения. Так, полного привода у модели нет и не предвидится (оно лишь у длиннобазного XLV, да и то лишь в топовом исполнении). Двигатель пока лишь один — 1,6-литровая бензиновая рядная «четверка» мощностью 128 л.с. Позже г-н Чой пообещал порадовать под капотом 1,5-литровым бензиновым агрегатом (сейчас он в стадии доводки). Альтернатива лишь при выборе коробки передач — шестиступенчатая механика или автомат. Или другой факт: у «малыша» Tivoli, который, по словам самих корейцев, больше рассчитан на женщин, отсутствует система ESP (она есть лишь у «большого брата» XLV). А как представительницам слабого пола придется по вкусу отсутствующая регулировка водительского сиденья по высоте?
Как бы там ни было, по цене от 999 900 руб. Tivoli уже доступен для заказов. В базовой версии Welcome штампованные колесные диски, но светодиодные ходовые огни и USB для прослушивания музыки. Правда, непонятно, к чему он подключен — магнитолы в базе нет. Она есть лишь в альтернативной версии Original. За доплату в 270 тысяч вы получаете автомат вместо механики, литые диски, магнитолу с шестью динамиками и bluetooth, а также подогрев передних сидений. Если верить описанию на сайте, то на этом все. Внешний вид можно задать из семи доступных цветов.
«Большой брат» XLV подороже (от 1 439 000 руб.), но больше размером. Колесная база обеих версий на 10 мм больше, чем у Креты, — 2600 мм, а вот общая длина выросла с 4202 до 4440 мм (прибавка полностью ушла в багажник). И побогаче: в стартовом исполнении Comfort он уже на литых дисках и с «музыкой». По мере возрастания ценника появляются такие функции как двухзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений, система предотвращения опрокидывания. А в самой дорой версии Elegance+ по цене 1739000 руб. (столько сейчас просят за хорошо оснащенный кроссовер С-класса вроде Toyota RAV4 или Tucson/Sportage), наконец-то, подключаемый привод на все колеса.
Корейцы не питают иллюзий, признавая, что денег за свое новое детище просят немало. Поэтому план на этот год лишь 2000 проданных машин.
Помимо Tivoli и XLV, которые разойдутся в пропорции 50/50, уже сейчас доступен по цене от 1 169 000 руб. кроссовер С-класса — Action. Это модернизированная модель, а не новое поколение, продажи которого стартуют в январе в Корее. В конце этого года миру будет явлена замена хорошо зарекомендовавшему себя у нас вседорожнику Rexton, которая после сертификации доедет и до России.
- Впервые компактный кроссовер Tivoli был представлен в Южной Корее ровно два года назад.
- О том, что корейская марка возвращается в нашу страну впервые стало известно в конце августа — тогда об этом сообщил глава «Соллерс» Вадим Швецов.
- Впервые о ценах но первые после возвращения марки SsangYong на российский рынок «За рулем.РФ» сообщал месяц назад, когда они появились на локальном сайте.
- В краш-тестах Euro NCAP SsangYong Tivoli и SsangYong XLV получили честные три звезды.