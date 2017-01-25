SsangYong официально объявила о возобновлении продаж в РФ

Корейский производитель SsangYong и его эксклюзивный дистрибьютор в России — ООО «ДЦ СанЙонг» (входит в структуру «Соллерс»), — объявили сегодня о возобновлении продаж на территории нашей страны. Кроме первенцев — обновленного Action и Tivoli — уже в ближайшем будущем наш ожидают и другие новинки.

Tivoli позиционируется как модель для женской аудитории, в то время как больший XLV придется по вкусу семейным парам

Прилетевший по этому поводу из Кореи президент SsangYong Motor Company г-н Чой рассказал, что из-за кризиса марка ранее приняла решение приостановить продажи своих машин в нашей стране, хотя еще в 2013 пиковом году смогла реализовать более 35 тыс. кроссоверов. Кризис, как оказалось, у SsangYong только в нашей стране, поскольку новые модели — Tivoli и его длиннобазная версия XLV (объем багажника вырос с 423 до 720 литров) — обеспечили корейцам 7-процентный рост продаж за пределами нашей страны. За два неполных года новичок разошелся по миру тиражом свыше 150 тыс. экземпляров.

Адаптированный под эксплуатацию в российских условиях (зимний пакет включает в себя подогрев передних сидений, наружных зеркал и руля) компактный кроссовер В-класса SsangYong Tivoli уже предлагается 30 дилерами марки, до сих пор продававшими УАЗы. Еще примерно 45 центров подключатся к продажам уже в ближайшем будущем, верит гендиректор компании «Соллерс» Вадим Швецов. Он заверил собравшихся, что поскольку в прошлом году около 40% реализованных в нашей стране новых машин были SUV, а в ближайшей перспективе их доля и вовсе достигнет половины рынка, корейцы с надеждой смотрят в будущее. Даже несмотря на то что в 2017-м сам г-н Швецов осторожно оценивает рост рынка в 10–11%, чему поспособствует поддержка государства автомобильного сектора экономики.

Объем багажника версии XLV увеличен до 720 литров

Все реализуемые у нас машины будут импортными. Вопрос о сборке «корейцев» на территории РФ вновь встал на повестку дня, ведь в противном случае конкурировать с Кретой и Каптюром будет сложно, признают партнеры. На местном корейском рынке у Tivoli проблем нет — в своем сегменте В-кроссоверов он занимает 55% рынка, соперничая с Chevrolet Trax и Renault Captur.

Несколько слов о представленной сегодня новинке. Tivoli — продукт любопытный. С одной стороны, необычный дизайн экстерьера и интерьера, который привлечет падких на все новое россиян. С другой — спорные решения. Так, полного привода у модели нет и не предвидится (оно лишь у длиннобазного XLV, да и то лишь в топовом исполнении). Двигатель пока лишь один — 1,6-литровая бензиновая рядная «четверка» мощностью 128 л.с. Позже г-н Чой пообещал порадовать под капотом 1,5-литровым бензиновым агрегатом (сейчас он в стадии доводки). Альтернатива лишь при выборе коробки передач — шестиступенчатая механика или автомат. Или другой факт: у «малыша» Tivoli, который, по словам самих корейцев, больше рассчитан на женщин, отсутствует система ESP (она есть лишь у «большого брата» XLV). А как представительницам слабого пола придется по вкусу отсутствующая регулировка водительского сиденья по высоте?

Увы, за богатое оснащение, как всегда, придется доплатить

Как бы там ни было, по цене от 999 900 руб. Tivoli уже доступен для заказов. В базовой версии Welcome штампованные колесные диски, но светодиодные ходовые огни и USB для прослушивания музыки. Правда, непонятно, к чему он подключен — магнитолы в базе нет. Она есть лишь в альтернативной версии Original. За доплату в 270 тысяч вы получаете автомат вместо механики, литые диски, магнитолу с шестью динамиками и bluetooth, а также подогрев передних сидений. Если верить описанию на сайте, то на этом все. Внешний вид можно задать из семи доступных цветов.

«Большой брат» XLV подороже (от 1 439 000 руб.), но больше размером. Колесная база обеих версий на 10 мм больше, чем у Креты, — 2600 мм, а вот общая длина выросла с 4202 до 4440 мм (прибавка полностью ушла в багажник). И побогаче: в стартовом исполнении Comfort он уже на литых дисках и с «музыкой». По мере возрастания ценника появляются такие функции как двухзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений, система предотвращения опрокидывания. А в самой дорой версии Elegance+ по цене 1739000 руб. (столько сейчас просят за хорошо оснащенный кроссовер С-класса вроде Toyota RAV4 или Tucson/Sportage), наконец-то, подключаемый привод на все колеса.

Корейцы не питают иллюзий, признавая, что денег за свое новое детище просят немало. Поэтому план на этот год лишь 2000 проданных машин.

Помимо Tivoli и XLV, которые разойдутся в пропорции 50/50, уже сейчас доступен по цене от 1 169 000 руб. кроссовер С-класса — Action. Это модернизированная модель, а не новое поколение, продажи которого стартуют в январе в Корее. В конце этого года миру будет явлена замена хорошо зарекомендовавшему себя у нас вседорожнику Rexton, которая после сертификации доедет и до России.

Впервые компактный кроссовер Tivoli был представлен в Южной Корее ровно два года назад.

О том, что корейская марка возвращается в нашу страну впервые стало известно в конце августа — тогда об этом сообщил глава «Соллерс» Вадим Швецов.

Впервые о ценах но первые после возвращения марки SsangYong на российский рынок «За рулем.РФ» сообщал месяц назад, когда они появились на локальном сайте.

В краш-тестах Euro NCAP SsangYong Tivoli и SsangYong XLV получили честные три звезды.

Фото: Артур Саруханов и SsangYong