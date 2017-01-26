Практичность вместо оригинальности: Skoda Yeti дрейфует к Тигуану

До конца 2017 года ожидается премьера кроссовера Skoda Yeti второго поколения. Похоже, что поборники практичных автомобилей споют новинке дифирамбы, а поклонники современного паркетника ужаснутся.

Издание Auto Express поупражнялось на тему облика перспективного автомобиля — представлены гипотетические изображения Yeti новой генерации. На наш взгляд, британцы, которым привиделось «тело» Tiguan с «ликом» Шкоды Кадьяк, недалеки от истины. Чешская машина породнится с новыми компактными кроссоверами на платформе MQB и, скорее всего, испытает сильное влияние стилистики более крупной паркетной модели.

Если сценарий Auto Express совпадет с реальным положением дел, на свет появится этакая уменьшенная копия Кадьяка. А ведь нынешний Yeti, выпускающийся с 2009 года, ценят в том числе за индивидуальность и самобытный экстерьер. Впрочем, вероятное причесывание кроссовера под общую гребенку не станет рыночным провалом.

Модель, которая в последние годы расходится в Европе тиражами хорошо за 60 000 экземпляров, определенно ждет рост продаж, и тому есть очевидные причины. Наверняка Skoda станет заметно крупнее и просторнее, ведь у Тигуана при смене поколения колесная база выросла с 2604 до 2681 мм, а у современного «снежного человека» расстояние между осями и вовсе равно 2578 мм. Кроме того, багажный отсек увеличится, как ожидается, на добрых 100 л и его объем превысит 500 л. Что касается гаммы силовых агрегатов, то чешская модель, скорее всего, унаследует палитру моторов и коробок у Тигуана.

Компания Skoda подтвердила Kodiaq RS — «горячую» модификацию с битурбодизелем объемом 2,0 л.

В гамме Kodiaq планируется купеобразный вариант, ориентированный на рынок не только Китая, но и Европы.

Фото: Auto Express