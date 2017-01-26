Угнали за минуту: Dodge Hellcat вытолкали из автосалона

Масл-кары Hellcat притягивают угонщиков словно магнит. Одна попытка «увести» экстремальный автомобиль курьезнее другой.

Помните угон сразу четырех купе Dodge Challenger SRT Hellcat в конце прошлого года? Тогда желторотая молодежь похитила масл-кары, но с мощью этих чудовищных машин воры не справились и разбили три из них. Два «силача», увы, списали в утиль.

Новая история, произошедшая в городе Хайленд-Парк, что в штате Мичиган, обошлась без «жертв», однако тоже запоминающаяся. Два угонщика проникли в автосалон и вытолкали из шоу-рума 707-сильный суперседан Charger SRT Hellcat. А вы ждали проезд сквозь витрину, как в современной интерпретации «Угнать за 60 секунд»?

Но самое смешное началось дальше. В бампер Hellcat уперся старенький минивэн Chrysler (воры, судя по всему, большие почитатели крайслеровской продукции), и пара укатила в ночную даль, где их ждал эвакуатор. Владелец автосалона Марк Снеткамп остался в негодовании, почему полиция, которая приехала почти сразу же, не поймала угонщиков. В разговоре с CBS Detroit он отметил, что ничего подобного не происходило с девяностых годов. Посмотреть видео вы можете по ссылке.

Недавно в интернете появился видеоролик, посвященный новой части фильма «Форсаж» ( Fast 8 ), где, предположительно, фигурирует новая модификация купе Dodge Challenger под названием SRTDemon.

Масл-кар Dodge Challenger следующего поколени я претерпит заметные изменения . По некоторым данным, о н будет разработан на шасси Alfa Romeo Giulia, но появится только после 2020 года

Фото: Dodge