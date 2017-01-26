Lamborghini Urus: «озеленение» начнется с кроссовера

Могучий паркетник Urus сулит марке Lamborghini большую прибыль и грозит технической революцией в масштабах компании. Он же станет первым автомобилем марки с конформистскими решениями.

Кроссовер Lamborghini все-таки пробил себе путь на конвейер и появится в 2018 году. Целевая аудитория? Те, для кого соплатформенный Audi Q7 слишком простонародный, а Bentley Bentayga чересчур люксовый и обрюзгший. А еще среди будущих покупателей Urus должны найтись настоящие оригиналы, не гнушающиеся гибридными спорткарами-паркетниками.

В беседе с изданием Car Advice глава отдела исследований и разработок компании Маурицио Реджиани подтвердил — вседорожный скороход получит plug-in гибридную силовую установку. То есть Urus окажется первым членом семьи Lamborghini с бензо-электрическим приводом. Но каким именно? Увы, подробности пока не сообщаются. В перспективе не исключается силовая связка, в которую входит и мотор V12.

Судя по всему, Urus окажется самым свирепым SUV от Volkswagen Group. Ранее сообщалось, что компания все-таки выбросила белый флаг перед турботенденциями: автомобиль получит мотор V8 объемом 4,0 л с двумя «улитками» и мощностью свыше 600 л.с. Также есть вероятность установки на суперкроссовер 4,0-литрового дизеля от Audi SQ7 TDI, главная особенность которого заключается в электрическом нагнетателе. Правда, тут есть противоречие: агрегат идет в связке с 48-вольтовой системой для питания системы наддува, и это лишние килограммы, а ведь итальянцы хотят максимально легкий автомобиль.

Urus станет ключевой моделью для марки: с его появлением продажи Lamborghini удвоятся.

В конце прошлого года компания Lamborghini модернизировала суперкар Aventador. Автомобиль слегка изменился внешне, стал чуть мощнее и, что особенно интересно, оснащен полноуправляемым шасси.

Фото: Lamborghini