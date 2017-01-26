GT: самый быстрый Ford в истории

Американская марка наконец-то раскрыла главные технические характеристики суперкара GT. Очередная вариация на тему легендарного лемановского триумфатора шестидесятых годов оказалась одним из самых «злых» автомобилей в истории «голубого овала».

Тянуть так тянуть! Компания Ford показала третье воплощение суперкара GT на Детройтском автосалоне в 2015 году, начала выпуск в конце 2016-го, но ключевые для любого сверхбыстрого снаряда параметры раскрыла только сейчас.Итак, чем может похвастаться новая гордость фордовцев? Двигатель EcoBoost V6 объемом 3,5 л с двумя турбонагнетателями развивает 647 л.с. и 746 Нм (90% крутящего момента доступны уже при 3500 об/мин). Неплохо, но не запредельно. Ведь поистине дикий Shelby GT500 на базе Мустанга пятого поколения выдавал 662 «лошади» и 856 Нм! А вот прошлый «джи-ти», выпускавшийся с 2004 по 2006 год, может позавидовать новинке — его компрессорная «восьмерка» объемом 5,4 л выдавала 550 л.с. и 678 Нм. Быть может, GT не самый мощный дорожный Ford, но точно быстрейший. Компания обещает максималку примерно в 347 км/ч! С учетом сухой массы в 1361 кг американский монстр по своей энерговооруженности в 1,8 кг/л.с. занимает промежуточное положение между своими главными соперниками — McLaren 675LT и Ferrari 458 Speciale. Пока что остается лишь гадать о времени прохождении круга Нордшляйфе, но на локальных североамериканских автодромах «янки» уже начал громить соперников. Так, «петлю» канадского Calabogie Motorsports Park он прошел за 2 мин 09,8 с, опередив McLaren и Ferrari. Сказываются гоночные корни, ведь до выхода на дороги общего пользования GT успел поучаствовать в шоссейно-кольцевых гонках и — внимание! — триумфально выступить в прошлогоднем лемановском марафоне! Один автомобиль одержал победу в классе GTE Pro, а второй стал бронзовым призером категории.

По последним данным, перспективный вседорожник Ford Bronco получит передний и задний неразрезные мосты.

Интернет-ресурс X-Tomi Design представил обновленный спорткар Mustang в виде купеобразного седана.

Фото: Ford