Трендам вопреки: Toyota представила новый экономичный двигатель

Чтобы вписаться в перспективные экологические требования, многие автопроизводители прибегают к так называемому даунсайзингу — уменьшению рабочего объема двигателей с одновременным применением турбонаддува. Но Toyota в очередной раз доказала, что есть альтернативный вариант развития.

На смену атмосферному бензиновому мотору с рабочим объемом 1,33 л, известному россиянам по базовым версиям Тойоты Короллы, вскоре придет новый 1,5-литровый агрегат. Японская фирма не только вопреки общим тенденциям не стала уменьшать рабочий объем, но и обошлась без турбонаддува, при этом новый мотор оказался экономичнее предыдущего примерно на 12% и соответствует экологическим нормам Евро-6с, вступающим в силу осенью этого года (их главное новшество — измерение показателей токсичности не только в лабораториях, но и на реальных дорогах).

Новый двигатель относится к экономичному тойотовскому семейству ESTEC (Economy with Superior Thermal Efficiency) и благодаря доработанной системе изменения фаз газораспределения VVT-IE умеет при неполных нагрузках практически мгновенно переключаться с привычного цикла Отто на более бережливый цикл Аткинсона, при котором допускается задержка в закрытии впускных клапанов и уменьшение продолжительности такта сжатия.

Степень сжатия у мотора довольно высокая — 13,5:1, во многом благодаря ей удалось добиться и высокого термического КПД — 38,5%. Еще одна интересная особенность нового двигателя — система рециркуляции выхлопных газов EGR вкупе с охлаждаемым водой выпускным коллектором, которая позволяет снизить температуру сгорания и риск детонации, уменьшить потери на сжатие на низких и средних оборотах.

Максимальная мощность нового двигателя — 111 л.с., максимальный крутящий момент — 136 Нм. Это немного для мотора такого объема, но у разработчиков и не было задачи сделать самый мощный атмосферник в своем классе, приоритет отдавался экономичности, экологичности и, конечно же, надежности, которой не могут похвастать многие даунсайзинговые агрегаты.

Новый 1,5-литровый мотор первым получит обновленный хэтчбек Yaris, дебютирующий в марте на Женевском автосалоне.

  • У обновленного Яриса будет как минимум два новых мотора: в Женеве хэтчбек предстанет также в спортивной модификации с двигателем мощностью более 210 л.с.

Фото: Toyota

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Комментарии (12)

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Тоета молодец, авторитет необходимо поддерживать всегда, даунсайзинг поставил подножку многим авторитетным производителям и эта экономия на весе материалов и разработках им больно отзовётся .

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Хорошая новость, новый АТМОСФЕРНЫЙ мотор! Ресурс для двигателя очень важен.

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+4
Михайлов Федор

Ресурс это несомненно важный параметр, экономичность восхищает...., НО на первый взгляд....степень сжатия у мотора довольно высокая — 13,5:1, а ЭТО уже практически приговор — только АИ-98, разница в цене с 95 существенная ...... экономия АУ — где ты???
А остальные характеристики на уровне атмосферников десятилетней давности .....

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-2
Welder

Это — цикл Аткинсона который сейчас в моде, автор просто забыл об этом упомянуть. Геометрическая степень сжатия компенсируется поздним (или иногда ранним) закрытием впускных клапанов от чего давление в камере сгорания самое обычное для бензиновых моторов. Так что и 95-го будет вполне достаточно. Ну и экология оттяпала прилично мощности.

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+2
Welder

Повышение степени сжатия дает экономию топлива. А действительная и геометрическая степени сжатия, имеют разные значения. Оценка нового мотора требует комплексного и более детального его изучения.

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+2

Вот и абзац эре даунсайзинга:)

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0
Каплан Илья

Пока налоги в европах будут считать с литража, а не за л.с., никуда эта эра не денется.

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+4
Кусакин Петр

Да не в налоге дело.
В ресурсе и экономичности.

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-2
Каплан Илья

Производителю ... как бы это помягче-то ... глубоко безразлично на этот ресурс. На срок гарантии хватает, а дальше не его проблема.

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+2
Кусакин Петр

Как видите, Тойоте не плевать.
Иначе зачем бы заморачиваться?

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0
Каплан Илья

Увеличение объема с 1,33 до 1,5 сильно увеличит ресурс? Ну да, ну да ..
А экономичность они подняли на 12%, сдается и было главной задачей. Добиться такой экономии с движком 1,33 видимо не получалось.

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0
Кусакин Петр

Вы забываете про отсутствие турбины, которая всегда была слабым звеном у всех производителей.

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