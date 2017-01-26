Трендам вопреки: Toyota представила новый экономичный двигатель

Чтобы вписаться в перспективные экологические требования, многие автопроизводители прибегают к так называемому даунсайзингу — уменьшению рабочего объема двигателей с одновременным применением турбонаддува. Но Toyota в очередной раз доказала, что есть альтернативный вариант развития.

На смену атмосферному бензиновому мотору с рабочим объемом 1,33 л, известному россиянам по базовым версиям Тойоты Короллы, вскоре придет новый 1,5-литровый агрегат. Японская фирма не только вопреки общим тенденциям не стала уменьшать рабочий объем, но и обошлась без турбонаддува, при этом новый мотор оказался экономичнее предыдущего примерно на 12% и соответствует экологическим нормам Евро-6с, вступающим в силу осенью этого года (их главное новшество — измерение показателей токсичности не только в лабораториях, но и на реальных дорогах).

Новый двигатель относится к экономичному тойотовскому семейству ESTEC (Economy with Superior Thermal Efficiency) и благодаря доработанной системе изменения фаз газораспределения VVT-IE умеет при неполных нагрузках практически мгновенно переключаться с привычного цикла Отто на более бережливый цикл Аткинсона, при котором допускается задержка в закрытии впускных клапанов и уменьшение продолжительности такта сжатия.

Степень сжатия у мотора довольно высокая — 13,5:1, во многом благодаря ей удалось добиться и высокого термического КПД — 38,5%. Еще одна интересная особенность нового двигателя — система рециркуляции выхлопных газов EGR вкупе с охлаждаемым водой выпускным коллектором, которая позволяет снизить температуру сгорания и риск детонации, уменьшить потери на сжатие на низких и средних оборотах.

Максимальная мощность нового двигателя — 111 л.с., максимальный крутящий момент — 136 Нм. Это немного для мотора такого объема, но у разработчиков и не было задачи сделать самый мощный атмосферник в своем классе, приоритет отдавался экономичности, экологичности и, конечно же, надежности, которой не могут похвастать многие даунсайзинговые агрегаты.

Новый 1,5-литровый мотор первым получит обновленный хэтчбек Yaris, дебютирующий в марте на Женевском автосалоне.

У обновленного Яриса будет как минимум два новых мотора: в Женеве хэтчбек предстанет также в спортивной модификации с двигателем мощностью более 210 л.с.

Фото: Toyota