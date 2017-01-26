Водители экономят на ОСАГО

Среди нарушений, зафиксированных ГИБДД, управление машиной без полиса ОСАГО является одним из частых и имеет тенденцию к росту. А возможность уплатить штраф со скидкой привела к снижению поступлений в региональные бюджеты. Об этом говорят данные ГИБДД.

В 2016 году Госавтоинспекция вынесла 87,1 млн постановлений о назначении штрафа (на сумму 74,4 млрд руб.), что на 6,6% больше, чем годом ранее. При этом в 2015 году число нарушителей выросло на 13,1%, и теперь, спустя год, темпы замедлились почти вдвое. Такую статистику приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.

Доля оплаченных штрафов сохранилась на уровне 69–70%, при этом общая сумма штрафов, поступивших в бюджеты регионов, сократилась с 50 млрд до 32,5 млрд руб. Связано это с введением 50-процентной скидки на уплату штрафа в течение 20 дней.

Одним из самых распространенных нарушений в 2016 году стало нарушение требований ОСАГО. Условно их можно поделить на два основных типа: полис ОСАГО есть, но просрочен или не вписан управлявший машиной водитель (654 тыс. случаев в 2016 году) и управление автомобилем без страховки — 1,9 млн водителей (прирост в 2016 году почти в два раза). Лидируют по числу таких нарушений Краснодарский край (105 тыс.), Татарстан (101 тыс.) и Московская область (96,2 тыс.). К сожалению, не приводятся данные, сколько при этом было выявлено фальшивых полисов. В РСА рост числа таких нарушений связывают с тем, что после повышения тарифов ОСАГО резко активизировались мошенники, которые продают фальшивые полисы гораздо дешевле. Причем большинство водителей знают, что полис ненастоящий.

Глава Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников видит эту ситуацию иначе: фальшивок в действительности немного, люди предпочитают ездить вообще без страховки или с дешевым ОСАГО, оформленным на несколько месяцев, рассчитывая, что инспектор не обратит на это внимания. Кому-то новая стоимость «автогражданки» кажется слишком высокой, кто-то принципиально не желает платить больше при том же низком качестве услуг страховщиков.

  • С 1 января все страховые компании обязаны продавать, в том числе, и электронные полисы ОСАГО. Однако делают они это весьма неохотно, искусственно затягивая процесс.
  • Напомним также, что в феврале Госдума должна рассмотреть законопроект о натуральных выплатах. Вокруг него было много споров, но большинство специалистов рынка страхования все же сходятся к тому, что нововведение упростит процесс возмещения, сделает его прозрачным и понятным для автовладельцев и сократит число злоупотреблений на рынке «автогражданки».

Фото: Елена Пальм/ТАСС

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Комментарии (9)

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вот бы бланк полиса оставался в конторе или дома, а на руки выдавали в пластике ... большой размер бланка, неудобно. Вот права никогда не забудешь — всегда с собой , хоть пешком идешь, хоть на троллейбусе. И, даже если с собой полис, так быстро, как права, его не предъявишь: надо барсетку найти, открыть молнию ,из пакета вынуть, развернуть , в окно просунуть , не запачкать руками, от снега, дождя предохранить , не помять и в обратном порядке упаковать.. а время — деньги. И эти попытки вспомнить: взял — не взял, забыл — не потерял, куда засунул.
Может на стекло наклейку с защитой придумали бы хоть какую ? И вообще, когда будут имплантировать хоть в авто, хоть в водителя?

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+1

Да не нужны дурацкие натуральные возмещения! Сделайте 3 вещи.. 1) по выбору на машину или на водителя полис. 2) отвязать стоимость от совершенно, тотально ИДИОТСКОЙ привязки к мощности авто. 3) отменить повышающие к-ты на краткосрочные полисы, 50% стоимости за 3 месяца это что за бред?! ... вот с такими условиями я готов покупать полис. А так, идите вы .. по известному адресу.

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+1

Россиянам от  Урала до Хабаровска , при такой ничтожной населенности территории , нафиг ненужен этот осаго !  В глухаманях 1–2 машины на весь колхоз . И перед кем , прикажете , страховать пресловутую ответственность ? Оброк вот и все . В москве — осаго нужен , там не езда , а сплошная печаль .

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+4

Если научат камеры видеофиксации различать наличие полиса, ситуация поменяется(. Но брать ОСАГО на машину, а не на водителя — полный бред.

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+5
Михайлов Федор

Тогда я пойду ночью и разобью камеры в своем районе. Задолбаются менять. И круглосуточно к каждой камере по охраннику не поставят. Терпению народа есть предел.

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+1

Что и требовалось доказать! Как только узаконят «натуралку», вообще народ на страховку забьёт!

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+7

Следующий логичный шаг страховщиков — пролоббировать штраф за нарушения, связанные с полисом. Тысяч, этак в ..надцать, но не менее той суммы, на которую нарушитель не купил полис.

Тогда сразу и бюджет пополнится, и люди подобреют.
А уж качество страхового сервиса станет вообще недостижимым.

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+7

Продавали без допов или е-осаго работало-бы у нас в Волгоградской области-тогда и не скулили бы проклятые страховщики.

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+7

Так надо еще цену полиса повысить, что бы его не покупали, ну и цены на алкоголь, что бы «паленки» больше покупали и травились!

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+8