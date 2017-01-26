Кросс-версия кроссовера: Skoda представит в Женеве Kodiaq Scout

На главной весенней автомобильной выставке чешская марка покажет новую модификацию своего среднеразмерного кроссовера — с улучшенными возможностями для езды по бездорожью. Она будет доступна исключительно с полным приводом.

Прежде именем Scout обозначались кросс-версии шкодовских легковушек — Fabia Scout, Roomster Scout, Octavia Scout, но теперь условно оффроудное исполнение получит и Kodiaq, который, казалось бы, изначально позволяет съезжать с асфальта на не слишком сложные с точки зрения рельефа и грунта лужайки. Kodiaq Scout, однако, чуть лучше приспособлен для вылазок на природу и эксплуатации в суровом климате: у него уже в базе имеется пакет для плохих дорог с защитой днища, адаптивные амортизаторы и система полного привода со специальным внедорожным режимом работы управляющей электроники. Визуальные отличия сводятся к окрашенным серебрянкой нижним секциям бамперов и корпусам зеркал, а также оригинальным 19-дюймовым литым колесным дискам.

Дорожный просвет Скаута составляет 192 мм, угол рампы — 19,7 градуса, угол въезда — 22 градуса, угол съезда — 23,1 градуса. Не бог весть что по оффроудным меркам, но по кроссоверным вполне неплохо. Вдобавок водитель может воспользоваться электронными помощниками при движении с горки и на горку.

Версия Scout будет доступна с четырьмя двигателями на выбор: бензиновыми 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (180 л.с.) и дизельным 2.0 TDI мощностью 150 либо 190 л.с. Более подробные спецификации производитель объявит в марте на Женевском автосалоне.

В России продажи нового шкодовского кроссовера еще не начались, но «За рулем» его уже протестировал.

В будущем у кроссовера Scout появится также спортивная модификация с литерами RS.

В начале года в США дебютировал двойник Шкоды Кадьяк — семиместный Volkswagen Tiguan Allspace. Любопытно, что его американская версия оснащается 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом, а не коробкой DSG, стало быть, есть шанс, что хотя бы у Кадьяка Скаут будет «нормальная» АКП, ведь на бездорожье лучше гидромеханики пока ничего не придумали.

Фото: Skoda