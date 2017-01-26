Две версии: правительство и депутаты подготовили поправки в закон об «автогражданке»

В Госдуму поступили поправки в законопроект об ОСАГО, подготовленный ко второму чтению. Обсуждение документа начнется в феврале. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Со своими поправками также выступила группа депутатов.

О том, что правительственные поправки в Закон об ОСАГО, подготовленные ко второму чтению, поступили в Госдуму, сообщил агентству «Интерфакс» справедливоросс Анатолий Аксаков. Их обсуждение начнется в первой декаде февраля.

Основная новелла законопроекта — преимущество натуральных выплат перед денежными. При этом в законопроекте содержится ряд исключений, когда водители все-таки будут получать денежную выплату. Это касается ситуации полной гибели транспортного средства, или когда ущерб превышает установленную ОСАГО предельную сумму компенсации в 400 тыс. рублей за вред имуществу, или если сам страховщик не в состоянии обеспечить условия натуральной выплаты, установленные законом.

Проект учитывает еще один вариант перехода на денежную выплату — возникновение тяжелых жизненных обстоятельств у владельца автомобиля и его семьи после ДТП, которые могут привести к просьбе о денежной выплате. Такие случаи будет рассматривать специально созданная при Российском союзе автостраховщиков (РСА) комиссия. Она должна вынести вердикт в течение 60 дней с момента поступления такого заявления.

Страховщики по-прежнему противятся введению этого пункта, считая его небесспорным, а нормы, предложенные для определения порядка выплат в тяжелых жизненных обстоятельствах, сырыми.

«В подобной ситуации мы говорим о том, что какие-то люди в РСА будут выносить суждения относительно того, являются ли чьи-то жизненные обстоятельства крайне тяжелыми или нет... Корректно ли это? РСА считает нереализуемым данное положение законопроекта», — отмечает глава РСА Игорь Юргенс.

Во второй редакции законопроекта уточняется срок гарантийного периода для отремонтированного по полису ОСАГО автомобиля: он составит 2 месяца и согласуется с положениями законодательства РФ о гарантиях на услуги, оказанные потребителям. Положение о натуральных выплатах не касается страхователей-юрлиц, которым по-прежнему будет выплачиваться денежная компенсация с учетом износа транспортных средств.

Ко второму чтению кроме правительственных поправок внесены также поправки, подготовленные партиями КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В своей версии документа депутаты предлагают уточнить порядок выбора станций техобслуживания и настаивают на увеличении срока гарантий на отремонтированный автомобиль. Для лакокрасочных работ такой срок должен составлять один год, на остальные работы — шесть месяцев. Также они предлагают компенсировать за счет страховой компании расходы на эвакуатор и проезд владельца до места ремонта.

Фото: Федор Савинцев/ТАСС

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Комментарии (4)

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Так а чем это предложение в корне отличается от положений Статья 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки»?!

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0

Я покупаю новую машину.
Скажем Тойоту Камри 2.5л. за 1 600 000р. и плачу ОСАГО в 12 500 руб.
И покупаю 10 летнюю Камри 2.4 л. за 500 000 руб. И по ОСАГО плачу..... 12 500 руб.
.
Я что-то я не понял — страховщики берут абсолютно одинаковые деньги за страховку, лимит возмещения один и тот-же, а выплаты при ДТП за скажем разбитый бампер (а он стоит одинаково) — в несколько раз отличается!
.
Я бы понял, если сумма по ОСАГО за новую и старую авто меньше в разы. Вопросов нет — меньше платишь, меньше получаешь. Но нет, берут одни и те же деньги, а платить хотят меньше, «износ» для этого придумали!
.
Так кто мошенник, мы, или «страховщики»?
И кого «давить» надо?

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+3

Мораль превращена в фарс:
Отделим мух от котлет:
1.  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 мая 2005 г. «Признать статью 5 Федерального закона „Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“ в части, допускающей произвольное определение Правительством Российской Федерации условий договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 и 45 (часть 1)».
2. 20 марта 2013, «ОСАГО противоречит Конституции»
Участники круглого стола в Совете Федерации раскритиковали страховые компании и саму концепцию ОСАГО... Виктора Похмелкина поддержал председатель движения «Гражданские инициативы московских депутатов» Леонид Ольшанский. Он отметил, что у людей нет сил судиться со страховыми компаниями, которые платят или половину от положенной суммы или вообще ничего не платят. Кроме того, по его словам, сам принцип ОСАГО противоречит Российской Конституции — поэтому обязательное автострахование необходимо отменить.

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+2

Вот и посмотрим, что в итоге получится. Зная наших депутан — ничего хорошего. Вопрос суммы, которую страховщики занесут в Госдуру, чтобы закон приняли в виде: «страховщик страхователю ничего не должен с момента подписания договора и передачи страхового взноса».
Вопрос тогда, как депутаны будут такую формулировку объяснять людям?
«По многочисленным просьбам трудящихся...»?;)))

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+6