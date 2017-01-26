Две версии: правительство и депутаты подготовили поправки в закон об «автогражданке»

В Госдуму поступили поправки в законопроект об ОСАГО, подготовленный ко второму чтению. Обсуждение документа начнется в феврале. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Со своими поправками также выступила группа депутатов.

О том, что правительственные поправки в Закон об ОСАГО, подготовленные ко второму чтению, поступили в Госдуму, сообщил агентству «Интерфакс» справедливоросс Анатолий Аксаков. Их обсуждение начнется в первой декаде февраля.

Основная новелла законопроекта — преимущество натуральных выплат перед денежными. При этом в законопроекте содержится ряд исключений, когда водители все-таки будут получать денежную выплату. Это касается ситуации полной гибели транспортного средства, или когда ущерб превышает установленную ОСАГО предельную сумму компенсации в 400 тыс. рублей за вред имуществу, или если сам страховщик не в состоянии обеспечить условия натуральной выплаты, установленные законом.

Проект учитывает еще один вариант перехода на денежную выплату — возникновение тяжелых жизненных обстоятельств у владельца автомобиля и его семьи после ДТП, которые могут привести к просьбе о денежной выплате. Такие случаи будет рассматривать специально созданная при Российском союзе автостраховщиков (РСА) комиссия. Она должна вынести вердикт в течение 60 дней с момента поступления такого заявления.

Страховщики по-прежнему противятся введению этого пункта, считая его небесспорным, а нормы, предложенные для определения порядка выплат в тяжелых жизненных обстоятельствах, сырыми.

«В подобной ситуации мы говорим о том, что какие-то люди в РСА будут выносить суждения относительно того, являются ли чьи-то жизненные обстоятельства крайне тяжелыми или нет... Корректно ли это? РСА считает нереализуемым данное положение законопроекта», — отмечает глава РСА Игорь Юргенс.

Во второй редакции законопроекта уточняется срок гарантийного периода для отремонтированного по полису ОСАГО автомобиля: он составит 2 месяца и согласуется с положениями законодательства РФ о гарантиях на услуги, оказанные потребителям. Положение о натуральных выплатах не касается страхователей-юрлиц, которым по-прежнему будет выплачиваться денежная компенсация с учетом износа транспортных средств.

Ко второму чтению кроме правительственных поправок внесены также поправки, подготовленные партиями КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В своей версии документа депутаты предлагают уточнить порядок выбора станций техобслуживания и настаивают на увеличении срока гарантий на отремонтированный автомобиль. Для лакокрасочных работ такой срок должен составлять один год, на остальные работы — шесть месяцев. Также они предлагают компенсировать за счет страховой компании расходы на эвакуатор и проезд владельца до места ремонта.

Автовладельцы стали все чаще экономить на ОСАГО, покупая либо фальшивые полисы по дешевке, либо вообще не покупая никаких.

Закон о натуральных выплатах должен быть утвержден в феврале, с тем чтобы в марте он уже вступил в силу.



Фото: Федор Савинцев/ТАСС