Опрос ЗР: нужно ли отбирать права за повторное «опасное вождение»?

Еще не успела Госдума ввести штраф в 5 тыс. рублей за опасное вождение, как депутаты стали размышлять над тем, как ужесточить наказание для таких водителей, вплоть до лишения прав. Поддерживают ли это наши читатели, мы выясняли с помощью голосования на сайте «За рулем».

Если водителя поймали за опасное вождение во второй раз в течение года, его предлагается наказывать жестче: обязательными работами, административным арестом или лишением прав. Мотивировка следующая: если человек после первого наказания выводов не сделал, то, скорее всего, он своих привычек не изменит и к нему следует применять более серьезные меры воздействия.

Лишать такого водителя прав предлагается на два года, так как это нарушение действительно серьезное и по тяжести возможных последствий его можно приравнять, например, к пьяной езде.

Мы выяснили, что думают об этом наши читатели: 43% опасаются, что могут пострадать невиновные, потому что четкую формулировку этого нарушения придумать так и не удалось. За ужесточение наказания проголосовали 32%.

За повторное «опасное вождение» предлагают лишать прав. Одобряете ли вы эту инициативу?

Комментирует редактор «За рулем» Михаил Колодочкин:

— Лично я сторонник жестких мер. Меня больше всего бесит не само нарушение, а безнаказанность. Если бы с неба спускался какой-нибудь робокоп и тут же устраивал раздолбаю образцово-показательную порку, то я бы это приветствовал. К сожалению, порядок во многом основан не на коммунистическом сознании, а на банальном страхе. Похоже, что денежными штрафами сегодня никого не испугаешь. Типичный пример — девица с фамилией Багдасарян, которую уже приглашают возглавлять какие-то жюри как «героиню». Понимаю, что права она может купить другие, но, возможно, это хоть как-то подействует на отдельно взятые мыслящие существа.

Про дурацкую, извините, формулировку опасного вождения я уже высказывался. Но — увы: не сработало. Хотя всего-то и дел было — не выдумывать новые правила, а следить за выполнением старых. Что ж, посмотрим, к какому решению придут добрые люди, отягощенные властью.

  • Тему опасного вождения в 2013 году поднял Дмитрий Медведев и предложил начать масштабную просветительскую работу, чтобы научить водителей относиться друг к другу вежливо.
  • И только к маю 2016 года правительство наконец утвердило термин «опасное вождение». Документ был подготовлен МВД еще в марте, но премьер отправил его на доработку, так как решил, что он содержит возможность двоякого толкования.

Фото: wikimedia.org

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Комментарии (9)

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В принципе введение такого нарушения в российских условиях крайне опасно, ибо приведет только к коррупции, правоприменительной практике, когда мировые судьи будут основывать обвинение только на основании схемы и рапорта сотрудника ГИБДД и массово лишать тех, кто никакого опасного вождения не совершал. Потому как термин этот крайне субъективный под опасное вождение можно подвести практически любого, кто совершил два перестроения или якобы резко затормозил.

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Вероятно проблема не в дурости депутатов, а как раз наоборот, в четком понимании того — с кого и как сдирать побольше.
Неотвратимость наказания должна присутствовать в сознании — это по сути единственный фактор, который способен предотвратить нарушение. Но!!! Но сам по себе закон и штраф за опасное вождение никаким образом не поселит в умы нарушителей эту самую неотватимость, ведь тот кто боится наказания, априори и сейчас не совершает преступления (если только таковое будет являться стечением обстоятельств, за что человек сам себя будет казнить не меньше), а кто такового не боиться, тот и бояться не будет, потому как уверен, что всегда и при любой ситуации откупиться и от официального штрафа и от лишения и от тюрьмы, и я уверен — даже после принятия закона мы не раз увидим, как избирательно он работает и как «золотые» мальчики и девочки, со взглядом полным презрения, из зомбоящика будут осмеивать нас.
Мой вывод прост: от данных штрафов будут страдать только те, кто к этим нарушениям отношения не имеет и даже пример приведу.
Пример: 4полосная дорога, пробка — не глухая, едем помаленечку, правый ряд на поворот, второй прямо и направо, два левых прямо, едем мы во втором, а нам прямо, ну любой же понимает, что перспективнее в такой ситуации перестроиться левее. Перестраиваешься и... Все нарушил закон об опасном вождении! Как? А легко, читайте формулировку и поймете. А какой нибудь козлина, который всех подрезает, просто даст на лапу и поедет дальше!

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Константин Лисин

"... А какой нибудь козлина...." — о он по любому будет...и даже с ксивой!

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0

Колодочкин прав, Vladimir.Petuhov прав, SHVR Вадим прав. Что-то изменится? Лет через 15-ть не раньше, даже можно не начинать. Старая система ценностей разрушена до основания, основ для новой нет. Поколения отцов и детей выросло в разных политический системах — общий язык возможен только через посредничество следующего поколения...и теоретики государственного устройства Платон, Мартин Лютер, Филипп Меланхтон, Иоханнес Альтузиус, Карл Маркс и даже китайский дедушка Го Мо-жо — это понимали. А дедушка Ленин решил это оспорить. Чо получилось все знают. Так что сколько корове не объясняй, что она перемещена в другой часовой пояс — она на два часа раньше молока не даст — а Д.А. Медведев решил это оспорить. Цирк!

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+1
ghgjgh

Не впутывайте коров в политику,это хорошие и умные животные.Берите лучше в пример баранов.))

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+1
А Алексей

Мне понравилось!!++++

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-1

У нынешней госдуры не дурацких правил не бывает (((

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+3

эта POGANAY дума кроме водителей и штрафов ещё чем-нибудь занимается?

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+3

При тотальной коррупции — это кормушка.
Все «ужесточения», это не более чем безграмотность, и поборы водителей, ИМХО

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