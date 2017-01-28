Опрос ЗР: нужно ли отбирать права за повторное «опасное вождение»?

Еще не успела Госдума ввести штраф в 5 тыс. рублей за опасное вождение, как депутаты стали размышлять над тем, как ужесточить наказание для таких водителей, вплоть до лишения прав. Поддерживают ли это наши читатели, мы выясняли с помощью голосования на сайте «За рулем».

Если водителя поймали за опасное вождение во второй раз в течение года, его предлагается наказывать жестче: обязательными работами, административным арестом или лишением прав. Мотивировка следующая: если человек после первого наказания выводов не сделал, то, скорее всего, он своих привычек не изменит и к нему следует применять более серьезные меры воздействия.

Лишать такого водителя прав предлагается на два года, так как это нарушение действительно серьезное и по тяжести возможных последствий его можно приравнять, например, к пьяной езде.

Мы выяснили, что думают об этом наши читатели: 43% опасаются, что могут пострадать невиновные, потому что четкую формулировку этого нарушения придумать так и не удалось. За ужесточение наказания проголосовали 32%.

За повторное «опасное вождение» предлагают лишать прав. Одобряете ли вы эту инициативу?

Комментирует редактор «За рулем»

— Лично я сторонник жестких мер. Меня больше всего бесит не само нарушение, а безнаказанность. Если бы с неба спускался какой-нибудь робокоп и тут же устраивал раздолбаю образцово-показательную порку, то я бы это приветствовал. К сожалению, порядок во многом основан не на коммунистическом сознании, а на банальном страхе. Похоже, что денежными штрафами сегодня никого не испугаешь. Типичный пример — девица с фамилией Багдасарян, которую уже приглашают возглавлять какие-то жюри как «героиню». Понимаю, что права она может купить другие, но, возможно, это хоть как-то подействует на отдельно взятые мыслящие существа.



Про дурацкую, извините, формулировку опасного вождения я уже высказывался. Но — увы: не сработало. Хотя всего-то и дел было — не выдумывать новые правила, а следить за выполнением старых. Что ж, посмотрим, к какому решению придут добрые люди, отягощенные властью.



Тему опасного вождения в 2013 году поднял Дмитрий Медведев и предложил начать масштабную просветительскую работу, чтобы научить водителей относиться друг к другу вежливо.

И только к маю 2016 года правительство наконец утвердило термин «опасное вождение». Документ был подготовлен МВД еще в марте, но премьер отправил его на доработку, так как решил, что он содержит возможность двоякого толкования.



Фото: wikimedia.org