За неплательщиками «Платона» будет следить надзорный центр

При Федеральной службе по надзору в сфере транспорта создан Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Он будет выписывать штрафы перевозчикам, уклоняющимся от уплаты сборов в дорожный фонд страны.

С помощью Центра автоматизированной фиксации Ространснадзор собирается усилить контроль за транспортными компаниями в рамках системы «Платон» и обеспечить вынесение штрафов на основе автоматической фото- и видеофиксации нарушений перевозчиков, уклоняющихся от уплаты сбора в дорожный фонд. Полномочия по взиманию штрафов в этом году будут переданы от Госавтоинспекции в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.

О необходимости усиления контроля за тем, чтобы все грузоперевозчики одинаково соблюдали закон и вносили плату за пользование дорогами, постоянно говорят участники рабочей группы по мониторингу системы «Платон» и представители ассоциаций перевозчиков и товаропроизводителей.

Нарушений по уплате этого сбора по-прежнему много: на сегодняшний день Ространснадзором вынесено более 11 тысяч постановлений и наложено штрафов на 48 миллионов рублей. После открытия федерального ЦАФАПа и принятия соответствующей нормативной базы уже никто из перевозчиков не сможет избежать штрафов. Напомним, в первый раз штраф составляет 5 тыс. рублей, а за повторное нарушение — 10 тыс. рублей.

Ространснадзор выявляет не только тех, кто не внес плату, не установил бортовое устройство и не зарегистрировался в системе «Платон», но и тех, кто, например, оформил маршрутную карту, но не оплатил ее до выезда на свой маршрут в надежде избежать проверки.

Минтранс по заданию правительства изучает возможность однократного повышения тарифа «Платона». Ранее предполагалось, что повышение будет проходить плавно. Источники называют две возможные даты повышения тарифа — с 1 или 15 апреля.

Система взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам действует с 15 ноября 2015 года. Льготный тариф в 1,53 руб. за 1 км пути планировалось повысить с 1 марта 2016 года до 3,06 руб., но до сих пор решение откладывается.



Фото: Виталий Невар/ТАСС