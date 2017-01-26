За неплательщиками «Платона» будет следить надзорный центр

При Федеральной службе по надзору в сфере транспорта создан Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Он будет выписывать штрафы перевозчикам, уклоняющимся от уплаты сборов в дорожный фонд страны.

С помощью Центра автоматизированной фиксации Ространснадзор собирается усилить контроль за транспортными компаниями в рамках системы «Платон» и обеспечить вынесение штрафов на основе автоматической фото- и видеофиксации нарушений перевозчиков, уклоняющихся от уплаты сбора в дорожный фонд. Полномочия по взиманию штрафов в этом году будут переданы от Госавтоинспекции в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.

О необходимости усиления контроля за тем, чтобы все грузоперевозчики одинаково соблюдали закон и вносили плату за пользование дорогами, постоянно говорят участники рабочей группы по мониторингу системы «Платон» и представители ассоциаций перевозчиков и товаропроизводителей.

Нарушений по уплате этого сбора по-прежнему много: на сегодняшний день Ространснадзором вынесено более 11 тысяч постановлений и наложено штрафов на 48 миллионов рублей. После открытия федерального ЦАФАПа и принятия соответствующей нормативной базы уже никто из перевозчиков не сможет избежать штрафов. Напомним, в первый раз штраф составляет 5 тыс. рублей, а за повторное нарушение — 10 тыс. рублей.

Ространснадзор выявляет не только тех, кто не внес плату, не установил бортовое устройство и не зарегистрировался в системе «Платон», но и тех, кто, например, оформил маршрутную карту, но не оплатил ее до выезда на свой маршрут в надежде избежать проверки.

  • Минтранс по заданию правительства изучает возможность однократного повышения тарифа «Платона». Ранее предполагалось, что повышение будет проходить плавно. Источники называют две возможные даты повышения тарифа — с 1 или 15 апреля.
  • Система взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам действует с 15 ноября 2015 года. Льготный тариф в 1,53 руб. за 1 км пути планировалось повысить с 1 марта 2016 года до 3,06 руб., но до сих пор решение откладывается.

Фото: Виталий Невар/ТАСС

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Комментарии (6)

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И на каком основании могут выписывать штрафы за не оплату коммерческой структуре??? Это что-то новое даже для российского беззакония!!! Елена Алексеева ( соколова-старовойт) объясните.

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-1

Когда же они подавятся??? Трампу надо написать,чтобы наказал жуликов.

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-1

Вот еще одну структуру создали. Кто то еще кусок «пирога» откусил.

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+2

«ЦАФАП»
Я уржался с названия:)
А для наблюдения за надзорным центром скоро создадут «центр наблюдения за надзорным центром». А потом «центр наблюдения за центром наблюдения... „
Надо же сделать так, чтобы и при повышении тарифа „Платон“ потреблял бабла больше, чем собирает. Иначе клянчить деньги из бюджета на поддержание системы, призванной изначально этот самый бюджет пополнять, будет совсем уж стыдно:)

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+4

Всего лишь надзорный центр... Я думал министерство создадут)))

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+2
Безымянный

И когда создадут струкутру по надзору за дорожниками — деньги им выделяют, а дорог нет.

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-1