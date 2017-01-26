Дилеры Татарстана решили объединиться, чтобы противостоять кризису

Автодилеры республики решили создать ассоциацию, чтобы за счет сокращения расходов дилерских центров выжить в непростых экономических условиях. Крупнейший игрок региона «ТрансТехСервис» пока занял выжидательную позицию.

На фоне кризиса автодилеры Республики Татарстан создают первое профессиональное объединение, но без крупного игрока — компании «ТрансТехСервис», сообщает региональное издание «Реальное время».

Такое объединение, по задумке создателей, поможет сократить расходы дилерских центров — за счет скидок от поставщиков и совместного обучения персонала, в обход вынужденных командировок в Москву. При этом ассоциация автомобильных дилеров ставит перед собой непростую задачу — поддержать продажи как минимум на уровне прошлого года. Издание отмечает, что в ЕГРЮЛ запись об ассоциации появилась только сегодня.

Инициатором и президентом ассоциации стал Руслан Абдулнасыров, один из совладельцев сети салонов «Апельсин», которая по итогам первых 6 месяцев 2016 года стала лидером по темпам роста продаж новых автомобилей в РФ. Человек он очень активный и возглавляет вдобавок еще и Федерацию парусного спорта, виндсерфинга и картинга РТ.

Абдулнасырова не смущает, что, по сути, создается союз конкурентов, ведь дилеры могут объединить свои интересы, консолидировав потребности по закупке товаров или услуг, снизив для себя их стоимость. Среди первых достижений он называет, например, совместную покупку канцтоваров, бытовой химии и дополнительного оборудования: за счет большого опта поставщики готовы предоставлять хорошие скидки. Кроме того, ассоциации проще организовать качественное обучение персонала.

В новое сообщество автодилеров уже готовы, кроме «Апельсина», войти «КАН Авто», «Барс Авто», «АКОС» и ряд региональных дилеров Альметьевска и Нижнекамска.

Крупнейший игрок в Поволжье и один из лидеров российского рынка — «ТрансТехСервис» предпочел пока остаться в стороне. Впрочем, он располагает 76 дилерскими центрами и может самостоятельно консолидировать большие объемы товаров и вести переговоры с поставщиками, в данном случае союзники ему не нужны.

В «ТрансТехСервисе» считают, что подобная ассоциация может быть «неверно истолкована с точки зрения законодательства». Кроме того, интересы автодилеров защищает РОАД, достаточно авторитетный игрок на рынке, и если региональная ассоциация ставит цель создать некий клуб по интересам, это, скорее, площадка для обмена опытом, не более, считают в ТТС. Лоббировать интересы отрасли в части продаж региональному союзу сил не хватит. Но местные автодилеры, видимо, не надеются на «центр» и решили взять ситуацию под свой контроль. Как отмечает Абдулнасыров, в Казани уже закрылись пять дилерских предприятий, и необходимо что-то предпринимать, чтобы остаться на плаву.

«За рулем.РФ» обратился за комментариями к директору департамента продаж столичной ГК «АвтоСпецЦентр» Алексею Потапову, ведь всегда интересно выслушать мнение со стороны. Он отмечает, что возможности многих предприятий исчерпаны, рынок в 2017 году не покажет роста, поэтому на плаву останутся только финансово стабильные автодилеры. Многие региональные монобренды продолжат закрываться.

«По словам инициаторов, идея автодилеров Татарстана объединиться в общую ассоциацию направлена в первую очередь на сокращение издержек на обслуживание ДЦ и обучение персонала за счет получения скидок от непрофильных поставщиков. При этом надо понимать, что прохождение импортерских программ обучения для сотрудников официальных дилерских центров неизбежно. Качество обучения у сторонних подрядчиков вызывает большие сомнения. В связи с этим я могу предположить, что на самом деле объединение в ассоциацию направлено на внедрение единой ценовой политики среди автодилеров региона и удержание цен, что, вероятнее всего, вызовет большие вопросы у ФАС. Соответственно, непонятно, как это все будет урегулировано на законодательном уровне», — отмечает он.

Даже на фоне укрепления рубля производители продолжают повышать цены на автомобили, компенсируя упущенную выгоду в предыдущие годы после обвала российской валюты. А где же ожидаемые скидки? На этот вопрос попытался ответить наш автор.

По прогнозам РОАД, в 2017 году в России закроются еще 150 дилерских предприятий. Динамика в этом плане достаточно грустная — в 2014 году в России насчитывалось 4100 дилеров, в 2015 году — 3800, в 2016-м — 3500 и в 2017-м их может остаться 3350.

Фото: kanavto.ru