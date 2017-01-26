Утомленный пробками Илон Маск готов рыть землю

Глава Tesla Motors заявил, что терпеть заторы на дорогах Лос-Анджелеса, где он работает, больше нет никаких сил. Уже в ближайшие месяцы Илон Маск приступит к прокладке транзитного туннеля под городом.

Лос-Анджелес стабильно входит в первую пятерку городов мира с самыми адовыми пробками, доводящими водителей до полного исступления. Накипело и у Илона Маска, легендарного американского предпринимателя, основателя автомобильной компании Tesla Motors и космической SpaceX. Маск уже не раз заявлял, что, по его мнению, туннели — самый очевидный и действенный способ борьбы с пробками и что 30-уровневые (!) подземные развязки способны решить транспортную проблему любого, даже самого густонаселенного мегаполиса.

Вчера выяснилось, что Маск хочет на деле доказать эффективность этой идеи, и сообщил в своем Твиттере, что землеройные работы по прокладке туннеля под Лос-Анджелесом начнутся уже в следующем месяце или около того. Первая очередь пойдет от офиса SpaceX в сторону 105-й федеральной автострады.

Напомним, что Маск является также одним из ярых приверженцев идеи вакуумных туннелей, по которым практически без всякого трения на сверхзвуковой скорости будут перемещаться комфортабельные челноки. Лос-Анджелес должен стать одним из первых городов, в котором будет построен подобный туннель, его разработкой занимается компания Hyperloop.

О том, какие еще есть перспективные решения транспортных проблем городов, читайте в подборке нашего эксперта.

В декабре Илон Маск вошел в состав консультативного совета по предпринимательству при новом президенте США Дональде Трампе.

Летом прошлого года Илон Маск обнаружил головокружительный 10-летний план по развитию компании Tesla Motors.

Фото: youtube