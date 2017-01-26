В ЦОДД рассказали, как работают уличные камеры

Ежедневно в столице приходится обрабатывать около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации. Об этом сообщил руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.

Сотрудники ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) ежедневно обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации, которые потом превращаются в 12 млн постановлений в год. Об этом сообщил руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.

Данные с комплексов фотовидеофиксации проходят несколько этапов обработки. Сначала сама система отсеивает около 90% материалов, так как комплекс фиксирует абсолютно все автомобили, попавшие в зону распознавания. После этого, также в автоматическом режиме, исключаются те автомобили, которые не нарушали правила дорожного движения, сообщает АГН «Москва».

Потом материал попадает в ЦОДД, где проходит первичную обработку. Она также автоматическая — в системе сверяются марки, цвета и номерные знаки автомобиля и их соответствие, а также перепроверяется факт нарушения. Проверенный фотоматериал попадает уполномоченным сотрудникам, которые принимают решение о выписывании постановления об административном правонарушении.

Сотрудники мотивированы: за ошибки в работе вычитается процент из ежемесячной премии, а за перевыполнение плана полагается дополнительная премия. У них есть специализация: каждая группа занимается определенным нарушением. Это нарушения скоростного режима, разметки, правил перестроения, пересечения стоп-линии, правил проезда пешеходных переходов и т. д. Плановое количество материалов на человека было уменьшено, тем не менее в настоящее время нагрузка на операторов составляет 2,2 тыс. материалов в день, что на 30% ниже рекомендованной (3,2 тыс. в день). На обработку одного материала у специалиста уходит не более 10 секунд, работают они 11 часов в день по графику два через два.

Как отметил Евгений Леглер, рассказывая о грубых нарушениях, бывает, что фиксируется нарушение скорости на 60–80 км/ч, и чаще всего нарушители передвигаются при этом на дорогих и мощных автомобилях. Недавний случай — водитель на Nissan GT-R ухитрился развить на МКАДе скорость в 298 км/ч.

Полиция регулярно запрашивает фотографии автомобилей подозреваемых для оперативного раскрытия преступлений, с 2013 года все данные хранятся в базе ЦОДД. По статистике столичного уголовного розыска, 90% всех преступлений совершаются на автомобилях, и камеры фотофиксации часто помогают найти подозреваемого.

Можно ли спрятаться от измерителей скорости? Наши авторы несколько раз проводили интересные масштабные проверки разного рода пленочек, рамочек, линзочек и флакончиков, обещавших легковерным согражданам полную независимость от радаров, лазеров, камер и прочих «нехороших штучек».

масштабные проверки разного рода пленочек, рамочек, линзочек и флакончиков, обещавших легковерным согражданам полную независимость от радаров, лазеров, камер и прочих «нехороших штучек». В столице установлено более 900 камер фото- и видеофиксации, но скоро их станет еще больше. Кроме того, приборы фото- и видеофиксации способны выявлять до 17 видов нарушений правил дорожного движения.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС