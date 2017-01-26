Китайское правительство дало отмашку на выпуск электрического седана Saab 9–3

Компания NEVS, возникшая на руинах обанкротившейся шведской фирмы Saab, получила в Китае лицензию автопроизводителя. Уже в конце этого года она начнет выпускать электромобили.

Об амбициозных планах по производству электромобилей компания NEVS, учрежденная в 2012 году на денежки китайских инвесторов и купившая Saab, заявила чуть больше года назад — тогда ее руководство надеялось сохранить за собой право использование легендарной шведской марки, но владеющий ею авиастроительный холдинг Saab AB на это разрешения не дал. Таким образом, первая модель молодой фирмы Saab 9–3 превратилась NEVS 9–3 — титульная аббревиатура расшифровывается как National Electric Vehicle Sweden. Внешне бывший Сааб, судя по официальной фотографии, никак не изменился, специалисты NEVS, сидящие в штаб-квартире в шведском Тролльхеттане, лишь доработали конструкцию с учетом перехода на электротягу, однако конечные технические параметры машины пока что не озвучены.

Зато официальный сайт NEVS сообщил на этой неделе о том, что профильное ведомство КНР выдало фирме лицензию автопроизводителя и подготовка к выпуску электрического седана идет по плану — его должны начать в конце этого года в китайском Тяньцзине на строящемся сейчас заводе мощностью 200 тысяч машин в год.

Известен и первый покупатель крупной партии электрокаров NEVS — им еще в декабре 2015 года согласилась стать китайская лизинговая компания Panda New Energy: заключенный на 12 млрд долларов контракт подразумевает отгрузку Панде до конца 2020 года 150 тысяч электрических седанов 9–3 и 100 тысяч экземпляров электрического вэна Keyton M70 EV. Последний — детище фирмы Fujian New Long Ma Motor, 50% акций которой NEVS приобрела в феврале прошлого года.

Также ранее сообщалось о контракте на 20 тысяч электрических седанов с китайским промышленным холдингом Volinco, но в последнем релизе NEVS о нем почему-то ничего не упоминается.

План развития компании подразумевает разработку и производство в будущем полностью новых электромобилей, в том числе трех кроссоверов.

Электрических стартапов в Китае нынче много, и один амбициознее другого. Например, электромобили собирается выпускать китайская медиакорпорация LeEco и даже начала в прошлом месяце строить под это дело завод, при том что лицензии автопроизводителя у нее на тот момент не было.

Фото: NEVS