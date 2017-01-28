Бабушка ездила в церковь: идеальная Honda Civic 1991 года на продажу!

Honda Civic и словосочетание «коллекционный автомобиль» могут показаться взаимоисключающими понятиями. Но не в случае с хэтчбеком четвертого поколения, который ищет нового владельца.

Civic четвертой генерации — машина старая, но культовая. У нее есть преданные поклонники в среде тюнинга, ценящие минимализм и лаконичность дизайна «японки» и восхищающиеся «горячей» версией с высокооборотной 160-сильной атмосферной «четверкой» объемом 1,6 л. Иногда «четвертые» Сивики модифицируют для дрэг-рейсинга.

Алая Honda 1991 года выпуска, выставленная на продажу на интернет-ресурсе Craiglist, не отличается мощным мотором или продвинутой комплектацией. Это всего-навсего исполнение DX — на «тряпке», с 92-сильным двигателем объемом 1,5 л и даже без опционального бокового зеркала. Но состояние простецкого хэтчбека одним махом делает его сенсацией. Нынешний владелец из штата Пенсильвания заявляет, что прежде машиной владела некая пожилая дама, которая берегла ее и накатала всего 20 тыс. миль (порядка 32 тыс. км). Также утверждается, что «японец» в буквальном смысле не знает, что такое снег или дождь. Похоже, это не метафора, хотя, надо думать, и за океаном есть продавцы, любящие приукрасить реальность. За автомобиль просят 5500 долларов.

Порой в продаже появляются поистине уникальные японские автомобили для настоящих гурманов. Один из них — универсал Mitsubishi Lancer Evolution.

Одному американскому владельцу Honda Civic повезло выжить после столкновения с бензовозом.

Фото: Craiglist