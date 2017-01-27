Volvo XC90 станет… пикапом!

Шведский премиальный кроссовер может ассоциироваться с чем угодно, только не с утилитарным грузовиком. Но, по некоторым данным, компания Volvo уготовила для автомобиля «непопулярную» меру.

Большинство пикапов «заточены» под совершенно определенные задачи, а потому имеют традиционную конструкцию — рамное шасси, балка заднего моста, полноприводная трансмиссия и продольная компоновка силового агрегата. Австралия — заповедник «ютов» (легковых пикапов) и отдельный разговор. Но бывают и довольно необычные траки на переднеприводном шасси. В их числе большая Honda Ridgeline и концептуальные Hyundai, которые в ближайшие годы займут место на конвейере.

Пикап Volvo? Идея кажется ересью, если только речь не идет о тюнинговом проекте. Но, по данным интернет-ресурса Motor1, компания может выпустить грузовичок. На это указывает очень странный прототип со «скорлупой» кроссовера XC90. Во-первых, у автомобиля увеличена колесная база: к стандартному расстоянию между осями в 2984 мм «накинули» порядка 200–230 мм и по данному параметру прототип близок к Риджлайну с его 3180 мм.

Быть может, шведы просто готовят растянутый люксовый вариант для китайского рынка? Наши западные коллеги с этим не вполне согласны и предлагают обратить внимание — это второй интересный факт — на груз, притороченный к крыше. Судя по всему, таким способом вольвовцы проверяют грузоподъемность «мула». Очевидно, логика в случае с вероятным пикапом Volvo такова: «Если Mercedes-Benz может, то почему мы не можем?». Но с точки зрения конструкции штутгартский грузовик X-класса на общем шасси с Nissan NP300 Navara представляет собой традиционный продукт, а вот «швед» видится этаким lifestyle-автомобилем для оригиналов.

По сообщениям зарубежных СМИ, на Шанхайском мотор-шоу в апреле состоится премьера компактного кроссовера Volvo XC40.

Volvo XC40. В прошлом году издание Auto Express опубликовало гипотетическое изображение кроссовера Volvo XC60 следующего поколения.



Фото: Motor1