Cadillac Allante задержался в шоу-руме на… четверть века

Посетителей одного из канадских дилерских центров GM ожидает сюрприз. Вернее даже, шок. Среди свежих Кадиллаков стоит кабриолет Allante. Новый, хотя и 1993 года выпуска. И стоит уже очень давно.

В девяностые годы у марки Cadillac были достаточно прогрессивные и интересные автомобили, но модель Allante, которая начала выпускаться в 1986-м и сошла со сцены в 1993 году, выделяется даже на фоне Seville STS с цифровой приборкой, электронно-управляемыми амортизаторами и мощным двигателем Northstar. Дизайн этого кабриолета — от итальянского ателье Pininfarina, причем компания участвовала в процессе сборки. То был самый длинный конвейер в мире: компоненты будущих автомобилей самолетом доставляли в Италию, где их сращивали с кузовом и салоном, а затем отправляли обратно в Штаты для досборки.

Так получилось, что черный Cadillac никто не купил, причем автомобиль до сих пор в шоу-руме и явно стал чем-то вроде местной достопримечательности. Складывается впечатление, что его и вовсе не хотят продавать: с учетом прайса в 59 500 долларов, который в разы превышает рыночную стоимость Allante, роскошный кабриолет последнего года выпуска с 295-сильным мотором V8 объемом 4,6 л явно задержится здесь еще на десятилетие-другое.

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Фото: Autotrader