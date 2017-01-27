Дальневосточная таможня не пускает завезенные иномарки без системы ЭРА-ГЛОНАСС

Оформленные на Дальнем Востоке автомобили не могут добраться до владельцев. С начала года там скопилось около 769 транспортных средств.

Начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин сообщил, что на региональной таможне сложилась непростая ситуация — с начала года оформлено 1217 автомобилей, однако новоиспеченным владельцам удалось забрать лишь 448 из них, остальные пока не выданы из-за вступившего с января требования об обязательном оснащении транспортных средств системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Те автомобили, что все-таки добрались до автовладельцев, имели свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанные до 31 декабря 2016 года, то есть до вступления в силу постановления. Впрочем, у таможенников остались сомнения о законности выдачи таких свидетельств, по этому поводу ведется проверка.

Юрий Ладыгин не смог ничего сказать о судьбе 769 автомобилей, которые остаются на складе таможни. Если СБКТС будет оформлен по всем правилам, включающим установку системы ЭРА-ГЛОНАСС, тогда машины выдадут. Пока склады таможни забиты не под завязку, но если ситуация сохранится и владельцы не смогут забирать машины, проблемы могут возникнуть, сообщает «Интерфакс».

С 1 января 2017 года системой ЭРА-ГЛОНАСС должны оснащаться все новые модели автомобилей, впервые проходящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза. Но не достаточно просто установить на борт систему экстренного реагирования, необходимо провести серию сертификационных испытаний, в ходе которых требуется разбить как минимум два автомобиля. Когда речь идет о партии машин, завозимых автопроизводителем, это имеет смысл — за счет опта сертификация незначительно отразится на конечной цене автомобиля. Тем не менее некоторые производители подумывают о том, чтобы сократить модельный ряд в России, так как сертификация нишевых моделей может оказаться неподъемной. Что касается единичных экземпляров, которые ввозят под определенных покупателей, вопрос с сертификацией по-прежнему неясен. Будет ли введен для таких случаев облегченный режим сертификации, без обязательного краш-теста, предусматривающий лишь оборудование автомобиля системой ЭРА-ГЛОНАСС, пока никто вразумительно объяснить не может.

Радостная весточка для любителей марки Toyota — гибрид Prius официально возвращается в Россию. В салонах дилеров модель ожидают к марту, и вот она как раз прошла все необходимые сертификационные испытания со спасательным модулем ЭРА-ГЛОНАСС.

Подробнее о том, как может отразиться обязательная установка системы ЭРА-ГЛОНАСС на цене автомобилей, читайте в материале нашего автора «К чему готовиться автомобилистам?».



Фото: Евгений Лисицын/ТАСС