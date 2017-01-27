Для умных и продвинутых: Toyota Prius возвращается в Россию

Японская фирма уверена, что в нашей стране достаточно умных, образованных и небедных людей, чтобы обеспечить необходимый спрос на высокотехнологичный гибридный хэтчбек четвертого поколения. Продажи стартуют в марте этого года.

Toyota Prius
Toyota Prius

Toyota > Prius

Toyota Prius — типичный представитель С-класса: колесная база — 2700 мм, длина — 4540 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1470 мм.
Toyota Prius — типичный представитель С-класса: колесная база — 2700 мм, длина — 4540 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1470 мм.

В современных голливудских фильмах каждый второй положительный герой ездит на Приусе, из-за чего за ним закрепилась репутация «правильной машины». Этот гибрид стоит в гараже многих американских актеров, музыкантов, спортсменов, политиков, общественных деятелей и прочих знаменитостей. Он формирует положительный образ владельца и при этом очень удобен в повседневной эксплуатации.

В отделе маркетинга Тойоты полагают, что в России, несмотря на царящую на автомобильном рынке депрессию (в прошлом году продажи японской марки упали в нашей стране на 9%), Prius непременно найдет своего обеспеченного покупателя из числа тех, кто при покупке автомобиля гонится не столько за престижем и динамикой, сколько за ощущением причастности к миру высоких технологий, олицетворением которых уже двадцать лет является тойотовский гибридный хэтчбек.

Четвертое поколение Приуса дебютировало осенью 2015 года во Франкфурте и отличается весьма эксцентричным дизайном. Гибридный силовой агрегат состоит из никель-металлогидридной АКБ, бесступенчатой электромеханической трансмиссии, 1,8-литрового атмосферного бензинового двигателя и электромотора. Максимальная совокупная мощность установки — 122 л.с. Заявленный расход топлива — всего 3,5 л/100 км. До 100 км/ч Prius разгоняется за 10,6 с, максимальная скорость — 180 км/ч.

В салоне достаточно места для пятерых человек, а багажник имеет внушительный объем в 501 л с возможностью расширения до 1663 л.

Базовое оснащение для Европы весьма щедрое (7 подушек безопасности, климат-контроль, мультимедийная система, камера заднего вида, литые колесные диски), и вряд ли в России оно будет беднее. Автомобиль уже сертифицирован со спасательным модулем ЭРА-ГЛОНАСС, цены и комплектации будут объявлены ближе к марту, но рискнем предположить, что вряд ли за Prius попросят меньше 2 млн рублей.

  • В марте прошлого года в США дебютировала plug-in гибридная версия хэтчбека Prius четвертого поколения.
  • Prius четвертого поколения построен в рамках новой тойотовской глобальной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), которая предусматривает модульный подход при разработке не только платформ, но и силовых агрегатов.
  • В начале этого года фирма BMW объявила о старте продаж в России компактного гибридного хэтчбека i3 по запредельной цене.

Для умных и продвинутых: Toyota Prius возвращается в Россию

Фото: Toyota

Для умных и продвинутых: Toyota Prius возвращается в Россию
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Отзывы о Toyota Prius

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Комментарии (6)

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«Молодая была не молода».

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0

NiMH-аккумы... похоже, Тойота забила, на самом деле. на развитие Приуса, потому что будущее за существенно другими компоновками. Двадцать лет — более, чем достаточно старушке.

И — ездил я на Приусе, езда на ДВС и на электромоторе существенно различается, переход весьма заметен. И, поскольку происходит он без моего контроля и в какие-то неудобные моменты — не понравилась мне эта машина. Может, это особенность лондонского трафика, но не думаю.

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+2

Дизайнер что курил?

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0

думается что умный и образованный человек в нашей стране не купит это гуано с ватным рулем и на батарейках

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+1

..а батарейки формата АА подходят?)))
Опять передним бампером к бордюру не подъедешь..,
— да что ж такое с Тойотой происходит..

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+2
Александр

это со всеми происходит, потому и существует бум [у нас не ругаются] кроссоверов.

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+2