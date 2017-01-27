Случай на шиномонтаже: штаны сдуло, «рубашка» осталась

Этот курьезный случай произошел в шиноремонтной мастерской Уссурийска. Любопытство автовладельца чуть не закончилось для него бедой. Но он, к счастью, родился в рубашке.

Автовладелец зашел в мастерскую шиномонтажа, чтобы понаблюдать за ремонтом колеса своего автомобиля. Во время накачивания резина не выдержала и лопнула, взрывом с мужичка сорвало брюки. Он в ужасе отскочил от опасного места и, придя в себя, начал себя ощупывать. К счастью, никаких повреждений бедолага не получил, отделавшись легким испугом. Так что, перефразируя поговорку, можно сказать: ничего, что без штанов, зато в рубашке родился.

Из комментариев пользователей:

Евгений Новиков: «Брюки превращаются в элегантные шорты)))﻿».

Иван Добролюб: «Эхх, жалко что там не девчоночка в юбчоночке стояла))﻿».

Апро Голд: «Телепортация штанов, а говорили Россия телепорт сделает к 2035-му, нельзя верить провительству!!!﻿»

Kazbek Kazbekov: «Если честно, то это очень страшно, а не смешно. Когда он присел от боли, я почувствовал его боль через монитор, бляха муха. Мужик, дай Бог тебе здоровья, чтобы все на месте было».﻿ 

DogsQuarksAndDrugs: «Я сначала ржал, но потом вдруг подумал…».

Михаил Моисеенко: «ШтаноДемонтаж ШиноМонтажем».﻿ 

Coffi15: «Интересно, а они колеса от грузовиков тоже так качают?».﻿ 

Видео: youtube

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Комментарии (3)

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а чо мастер пусть свои отдает .

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такое ощущение,что мужик придавил шланг правой ногой,а потом отпустил,не?

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NOY

да там хоть грузовик на него закати, не перекроешь

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