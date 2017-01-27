Случай на шиномонтаже: штаны сдуло, «рубашка» осталась

Автовладелец зашел в мастерскую шиномонтажа, чтобы понаблюдать за ремонтом колеса своего автомобиля. Во время накачивания резина не выдержала и лопнула, взрывом с мужичка сорвало брюки. Он в ужасе отскочил от опасного места и, придя в себя, начал себя ощупывать. К счастью, никаких повреждений бедолага не получил, отделавшись легким испугом. Так что, перефразируя поговорку, можно сказать: ничего, что без штанов, зато в рубашке родился.
Из комментариев пользователей:
Евгений Новиков: «Брюки превращаются в элегантные шорты)))».
Иван Добролюб: «Эхх, жалко что там не девчоночка в юбчоночке стояла))».
Апро Голд: «Телепортация штанов, а говорили Россия телепорт сделает к 2035-му, нельзя верить провительству!!!»
Kazbek Kazbekov: «Если честно, то это очень страшно, а не смешно. Когда он присел от боли, я почувствовал его боль через монитор, бляха муха. Мужик, дай Бог тебе здоровья, чтобы все на месте было».
DogsQuarksAndDrugs: «Я сначала ржал, но потом вдруг подумал…».
Михаил Моисеенко: «ШтаноДемонтаж ШиноМонтажем».
Coffi15: «Интересно, а они колеса от грузовиков тоже так качают?».
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Видео: youtube