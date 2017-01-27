Новый Mercedes-Benz А-класса станет похожим на суперкар AMG GT!

Германский автоконцерн представил скульптуру Aesthetics A, предвосхищающую дизайн новых компактных моделей марки Mercedes-Benz. Вероятно, первым в свет выйдет полноценный седан.

О том, что Мерседесу необходим относительно доступный и более просторный компактный седан, чем нынешний CLA, и что он непременно появится в будущем, «За рулем» писал еще в декабре, а теперь производитель сам намекнул на скорое появление такой машины.

Скульптура Aesthetics A преподносится как новая веха в развитии фирменного стиля под названием Sensual Purity, которое можно перевести на русский как «чувствительная чистота». Это означает, что новые Мерседесы будут отличаться простотой форм, чистотой линий и минимальным внешним декором, но вместе с тем сохранят волнующую экспрессию и притягательность — безликими их точно не назовешь. Спереди Aesthetics A цитирует недавно обновленный суперкар Mercedes-AMG GT с его крупной «зубастой» фальшрадиаторной решеткой, напоминающей о гоночном наследии легендарных мерседесовских «серебряных стрел».

Профиль скульптуры указывает на достаточно просторный салон: задняя стойка завалена не так сильно, как у CLA, места над головой прибавится, да и колесная база, суда по пропорциям, увеличится, и во втором ряду ноги пассажиров наконец-то не будут подпирать спинки передних кресел.

Mercedes-Benz пока что не раскрывает состав будущего А и производного от него В-семейства, но западные СМИ, находящиеся в тесном контакте с ответственными лицами, утверждают, что полноценный седан A-класса не убьет купеобразную четырехдверку CLA и она также появится в новом поколении. Поговаривают также о возможном появлении в модельной линейке паркетника GLB, компактного, но более высокого и просторного, чем нынешний GLA, а так, глядишь, и до семиместной версии недалеко…

Точные сроки дебюта первого представителя семейства А-класса нового поколения пока неизвестны, но, скорее всего, он явится миру в конце этого либо начале следующего года.

В январе Daimler представил на автосалоне в Детройте обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLA текущего поколения.

Фото: Daimler