В России хотят создать единый реестр электромобилей

Он поможет владельцам избегать штрафов за неоплаченную парковку и продолжать пользоваться городскими льготами. Об этом рассказал депутат Вячеслав Лысаков.

В России электромобилей немного, поэтому нужно повышать мотивацию граждан их покупать, передает m24.ru слова первого зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова. Так, в Москве парковка для электрокаров является бесплатной, но их часто трудно внешне отличить от обычных автомобилей, поэтому людям приходят штрафы. Камера не может отличить, какой двигатель у машины, так что сделать это можно только по регистрационным знакам. Пока количество таких транспортных средств не стало масштабным, было бы полезно в качестве временной меры создать федеральный реестр электрокаров. Причем важен не локальный, а общий список, если он будет касаться только московских владельцев электрокаров, то он не поможет жителям Подмосковья и других регионов. В настоящий момент в случае ошибки владельцы электромобилей могут обжаловать свои штрафы в онлайн-режиме.

Отметим также, что, согласно постановлению правительства, зарядные устройства для электрокаров включены в перечень минимально необходимых услуг, поэтому зарядить электрокар теперь можно на обычных АЗС.

Фото: «За рулем»

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