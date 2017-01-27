В России хотят создать единый реестр электромобилей

Он поможет владельцам избегать штрафов за неоплаченную парковку и продолжать пользоваться городскими льготами. Об этом рассказал депутат Вячеслав Лысаков.

В России электромобилей немного, поэтому нужно повышать мотивацию граждан их покупать, передает m24.ru слова первого зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова. Так, в Москве парковка для электрокаров является бесплатной, но их часто трудно внешне отличить от обычных автомобилей, поэтому людям приходят штрафы. Камера не может отличить, какой двигатель у машины, так что сделать это можно только по регистрационным знакам. Пока количество таких транспортных средств не стало масштабным, было бы полезно в качестве временной меры создать федеральный реестр электрокаров. Причем важен не локальный, а общий список, если он будет касаться только московских владельцев электрокаров, то он не поможет жителям Подмосковья и других регионов. В настоящий момент в случае ошибки владельцы электромобилей могут обжаловать свои штрафы в онлайн-режиме.

Отметим также, что, согласно постановлению правительства, зарядные устройства для электрокаров включены в перечень минимально необходимых услуг, поэтому зарядить электрокар теперь можно на обычных АЗС.

Другой вид экологически чистого транспорта — водородомобили, в России пока не представлены. Но в Германии, например, за 2016 год было продано 49 таких транспортных средств.

В Лондоне намерены ужесточить требования к такси. Так, с 1 января 2018 года лицензию получат только кэбы с нулевым уровнем выбросов (электромобили и plug-in гибриды).

Фото: «За рулем»