За непропуск машин со спецсигналами предлагают лишать свободы на 2 года

Соответствующий законопроект подготовил и внесет в Госдуму единоросс Александр Сидякин. Речь идет о случаях, когда это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В Госдуму внесут законопроект о лишении свободы за непропуск машин со спецсигналами. Его подготовил единоросс Александр Сидякин. В распоряжение РИА Новости попала пояснительная записка к документу, где говорится, что уголовную ответственность предполагается установить за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему

«нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в виде ограничения свободы до трех лет, принудительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового, ареста до шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет».

Вопрос об ужесточении наказания для тех, кто препятствует проезду скорой помощи, обсуждается и в Минздраве. Там отмечают, что это не неумышленное убийство, а скорее умышленное, так как человек обязан оценивать возможные последствия своего упрямства.

Как следует наказывать водителей, не пропустивших скорую помощь? Свое мнение по этому поводу вы можете выразить, став участником опроса, который проводится у нас на сайте.

  • Общественность стала вновь активно обсуждать эту тему после вопиющего случая, произошедшего на Камчатке, когда автомобилистка не захотела пропустить карету скорой помощи и из-за этого умер 21-летний молодой человек, к которому торопились медики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поведение водителя, не пропустившего скорую, недопустимо и должно получить правовую оценку.
  • Аналогичный случай, когда личные амбиции ценнее чьей-то жизни, совсем недавно произошел в Петербурге. Пока в карете скорой помощи врачи спасали пожилую женщину, водитель Porsche Cayenne держал оборону. Сейчас в отношении него составлены административные материалы и направлены в мировой суд для принятия решения о лишении его водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Комментарии (2)

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А если все полосы забиты и нет возможности уступить без вертикального взлета? Или возможность стать жертвами подстав со стороны гаи,исключается? Вменяемый автовладелец всегда сам и пропустит и поможет,а невменяемый (часто богатый) и не осознает или откупится.Что говорит западный опыт?

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Сергей

А западный опыт не подразумевает при изначальной двухполосной организации движения, движение в четыре/пять рядов... поэтому у них есть место для манёвра и освобождения места для проезда экстренных служб

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