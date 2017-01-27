За непропуск машин со спецсигналами предлагают лишать свободы на 2 года

Соответствующий законопроект подготовил и внесет в Госдуму единоросс Александр Сидякин. Речь идет о случаях, когда это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В Госдуму внесут законопроект о лишении свободы за непропуск машин со спецсигналами. Его подготовил единоросс Александр Сидякин. В распоряжение РИА Новости попала пояснительная записка к документу, где говорится, что уголовную ответственность предполагается установить за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему

«нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в виде ограничения свободы до трех лет, принудительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового, ареста до шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет».

Вопрос об ужесточении наказания для тех, кто препятствует проезду скорой помощи, обсуждается и в Минздраве. Там отмечают, что это не неумышленное убийство, а скорее умышленное, так как человек обязан оценивать возможные последствия своего упрямства.