Cadillac выпустит маленький кроссовер

Американская люксовая марка намерена значительно расширить свое присутствие в сегменте SUV. Ожидается, в том числе, появление субкомпактного паркетника.

Издание The Detroit News пообщалось с руководителями марки Cadillac и узнало об ее ближайших новинках. Выяснилось, что американскому люксовому бренду остро не хватает кроссоверов, из-за чего в прошлом году при растущем рынке ее продажи на родине упали на 3% по сравнению с 2015 годом. Другой джиэмовский премиум-бренд — Buick — напротив, в 2016 году смог нарастить продажи на 2,9%, и случилось это именно благодаря кроссоверам: субкомпактный Encore, клон европейского Опеля Мокка, занял вторую строчку рейтинга люксовых моделей, пропустив вперед лишь Lexus RX.

Очевидно, что маленький кроссовер Cadillac тоже имел бы успех, но он будет все-таки чуть крупнее, чем Encore, и появится на рынке лишь после 2020 года, чтобы дать бой таким машинам, как Audi Q3, BMW X1 и Mercedes-Benz GLA — все они по американским меркам считаются субкомпактными моделями.

Гораздо раньше — во второй половине следующего года — Cadillac представит компактный (опять-таки по американским меркам) кроссовер класса Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Кроме того, в ближайшие два года в модельной линейке ожидается и большой кроссовер, который будет позиционироваться между XT5 и Escalade — очевидно, речь идет о люксовой версии дебютировавшего недавно Chevrolet Traverse второго поколения.

Планирует Cadillac выпустить и компактный седан класса Audi A3, BMW 1-й серии и Mercedes-Benz CLA, который может получить модификации с кузовами купе и кабриолет — новое семейство ожидается на рынке ориентировочно в 2019 году.

Год назад в Китае заработал первый завод по производству автомобилей Cadillac. Локализация производства оказалась очень кстати: в прошлом году продажи американского премиального бренда в Поднебесной увечились сразу на 50%, до 116 тысяч автомобилей.

Cadillac является официальным поставщиком лимузинов для американского Белого дома, однако оперативно подготовить новую машину для сорок пятого президента США Дональда Трампа фирма не успела.

Фото: Cadillac