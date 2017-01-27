Самарцам предложили ездить с крымскими номерами

В Самарской области полностью закончились государственные номера серии 163, об этом сообщил начальник РЭО ОГИБДД России по Тольятти Денис Гусев. На сегодняшний день единственная альтернатива — выдавать номера 82-го региона.

«Все варианты госномеров серии 163 исчерпаны, их больше не будет. В связи с этим мы начали выдавать госномера серии 82, это регион Республики Крым», — рассказал изданию tltgorod.ru начальник РЭО ОГИБДД России по Тольятти Денис Гусев.

Решение о выдаче в Самарской области «крымской» серии было спущено «сверху» и, возможно, связано с небольшим объемом выдачи госномеров в самом Крыму. Сейчас база автовладельцев единая, и не имеет значения, в каком именно регионе на территории России регистрируется транспортное средство, тем не менее ситуация достаточно курьезная.

Серия же 163 навсегда ушла в историю, ее выдавали порядка 10 лет, столько же перед этим существовала серия 63, сообщает издание. Когда для Самарской области введут собственную серию, пока никто не знает. Граждане относятся к ситуации с пониманием, многим даже нравится такое «единение» с Крымом. После вхождения Крыма и Севастополя в состав России регионам были присвоены номера для автомобильных кодов — 82 и 92.

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах, куда также направляют оказавшиеся в избытке крымские номера. Так, например, на форумах отмечают, что в Курской области появилось много новых машин с номерами 82-го региона.

В ноябре прошло года в Центре проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) отмечали, что назрела реформа автомобильных и мотоциклетных номеров. Прежний ГОСТ устарел, что создает для авто- и мотовладельцев определенные неудобства.



Фото: Алексей Павлишак/ТАСС