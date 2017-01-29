Анекдот «Далеко ли до Таллина?», китайский вариант

Трогательную новогоднюю историю поведала китайская газета Shanghai Daily. Вольнонаемный рабочий месяц ехал на велосипеде по автостраде домой, пока полицейские не объяснили ему, что он движется в противоположную сторону.

Бедолага, имя которого история умалчивает, калымил в окрестностях города Жичжао восточно-китайской провинции Шаньдун и мечтал попасть домой в Цицикар (находится почти в двух тысячах километров к северу от Жичжао), чтобы встретить там Новый год — в этом году он выпал в Китае на 28 января.

В качестве транспортного средства трудящийся в силу неизвестных причин выбрал велосипед и, понимая, что скорость движения будет невелика, заблаговременно выдвинулся к месту постоянной дислокации. Междугородние трассы в Китае нынче отличные и широкие, вот наш герой и въехал на один такой хайвэй, налег на педали и двинул, как ему показалось, в сторону дома. Но то ли с указателями он не разобрался, то ли знаменитый китайский смог заслонил ему солнце и звезды, то ли с географией он совсем не дружил, в общем, поехал пролетарий решительно в противоположную от дома сторону. Обнаружилось это досадное недоразумение лишь через месяц пути, 20 января, когда велосипедиста тормознул полицейский патруль. Стражи порядка и объяснили путешествующему гражданину, что он движется в неверном направлении.

Путешественник, разумеется, сильно расстроился, что так долго и далеко (он удалился от Жичжао на 500 км) ехал не туда, куда надо, но в еще большее уныние его приводила мысль о том, что к Новому году он теперь домой никак не поспеет. Полицейские сжалились над незадачливым соотечественником, скинулись, купили ему билет на поезд до родного Цицикара и отпустили с Богом. Хочется верить, что до дома работяга благополучно добрался, перрон и состав не перепутал и встретил Новый год в кругу родных и близких, весело и радостно, с фейерверками, маскарадом и танцами, как это принято в Китае.

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Фото: Shanghai Daily, Zuma/ТАСС