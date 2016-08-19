«Под триста»: лихач на Nissan GT-R дал мастер-класс по превышению скорости

Вот это называется нарушил! Испанский владелец могучего «гэтера» разогнался до запредельных скоростей на участке с ограничением в 100 км/ч.

Из-за рубежа время от времени приходят известия о «подвигах» местных лихачей, и здесь как раз очередной такой случай. На шоссе у Альмерии, что на юго-востоке Испании, задержан нарушитель на суперкаре Nissan GT-R, который разогнался до 276 км/ч. Парень был не на немецком безлимитном автобане, а на трассе, где ехать быстрее 100 км/ч запрещено. Говоря простым языком, он попал.

Дело в том, что превышение скорости более чем на 40 км/ч испанское законодательство расценивает как преступление. Обладателю GT-R светит лишение прав и регистрации автомобиля, а также очень суровый штраф или, вероятно, тюремное заключение. Кстати, несколькими месяцами ранее в Испании отличился хозяин Mitsubishi Lancer Evolution, выжавший 233 км/ч на шоссе с ограничением в сотню.

Впечатляющий случай был в Штатах: подросток на Форде Mustang уходил от полиции на скорости свыше 330 км/ч.

Превышают и австралийцы — в прошлом году мы рассказывали о молодом человеке на Holden Ute, который ехал со скоростью 231 км/ч там, где разрешено 110 км/ч.

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