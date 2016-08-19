Сквозь фуру: поезд снес грузовик на переезде

Столкновения поездов и автомобилей — один из самых страшных вариантов ДТП из всех возможных. Последствия этих аварий бывают трагическими, но порой все заканчивается относительно благополучно, а пострадавшими оказываются лишь автомобили.
Судя по всему, «контакт» поезда и фуры на одном из железнодорожных переездов в штате Юта закончился без жертв. Момент столкновения попал на видеорегистратор одного из автомобилей: поток движется в обычном режиме, шлагбаумы не опущены и вдруг — удар. К счастью, под многотонный состав попала не легковушка, а фура, причем именно полуприцеп, а не сам тягач. Как выяснилось в ходе расследования, не сработали датчики, которые дают команду семафорам и шлагбаумам.
- В прошлом году российский Минтранс предлагал увеличить в разы штрафы за нарушение правил проезда через железнодорожные пути.