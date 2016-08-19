Улыбка хищника: новая Audi A6 показала себя

Audi A6 пятого поколения появится в следующем году, но ее вероятный облик уже стал достоянием общественности.

Британское издание приняло во внимание нынешние дизайнерские тенденции марки Audi и создало гипотетический экстерьер нового седана A6. Полагаем, что наши коллеги с Туманного Альбиона почти попали в яблочко: ингольштадтские машины следующих генераций начинают примерять стилистику нашумевших концептов серии prologue, и модель размерного класса E также напомнит их характерным оформлением передка и, в целом, более «острым» характером. Передняя панель, вероятнее всего, утратит многочисленные физические кнопки и перейдет на сенсорное управление функциями.

По технике интриг не наблюдается. Автомобиль разработают на «тележке» MLB Evo (эволюция прежней Modularer Laengsbaukasten), потенциально самой массовой платформе Volkswagen Group с продольным расположением силового агрегата, которую сейчас можно найти у A4 и кроссовера Q7. Она же ляжет в основу перспективной «авоськи». Семейство наверняка получит новые двигатели, включая 4,0-литровый дизель с электрическим наддувом, свежую версию «турбочетверки» объемом 2,0 л и поршевские агрегаты для топовых исполнений.

В трансмиссии, полагаем, могут произойти знаковые изменения, имя которым — quattro ultra. Данная полноприводная схема анонсирована еще год назад. Она ставится на некоторые модификации A4 и отличается от трансмиссии с межосевым дифференциалом, характерной для «властелинов колец» с продольной компоновкой силового агрегата. Напомним, что ultra включает в себя муфту производства Magna, которая установлена на выходном валу коробки передач. При определенных условиях она и муфта в заднем дифференциале размыкаются (то есть отсоединяется карданный вал и ведомая шестерня главной передачи), тем самым экономя топливо.

Н едавно в интернете было опубликовано гипотетическое изображение седана A8 нового поколения, который дебютирует до конца нынешнего года.

Концептуальный паркетник Audi Q8 , представленный на Детройтском автосалоне, пойдет в серию в 2018 году.

Фото: Auto Express