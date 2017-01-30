Тариф «Платона» повысят, но не вдвое

О средней в 2017 году ставке тарифа государственной системы взимания платы с большегрузов за пользование федеральными дорогами рассказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Средневзвешенная ставка тарифа системы «Платон» в 2017 году будет ниже, чем предлагал Минтранс при двухступенчатом повышении тарифа, передает слова Дворковича РИА Новости.

Напомним, в 2016 году было принято предварительное решение, что с 1 февраля 2017 года тариф будет увеличен с 1,53 рубля за 1 км пути до 2,61 рубля, а с 1 июня 2017 года — до 3,06 рубля. Однако потом окончательное принятие решения забуксовало, и появились данные, что тариф увеличат единожды, но в два раза. И вот теперь поступила новая информация — тариф будет увеличен однократно, но не вдвое.

«Будет совещание, это планируется сделать весной, но конкретную дату я не назову, потому что решение должен принять еще председатель, и конкретные цифры тоже. В любом случае средневзвешенная ставка по этому году будет ниже той, которая предлагалась Минтрансом в результате двухэтапного повышения», — сказал Дворкович.

Система взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам действует с 15 ноября 2015 года.

Ранее появилась информация, что Минтранс готовит поправки в КоАП, согласно которым собственник большегруза будет получать столько штрафов, сколько по дороге грузовику встретится камер.

Штрафы перевозчикам, уклоняющимся от уплаты сборов в дорожный фонд страны, будет выписывать Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Таким образом, Ространснадзор собирается усилить контроль за собираемостью сборов с большегрузов.

Фото: Виталий Невар/ТАСС