Преемник Nissan 370Z распрощается с атмосферным мотором

Уже в конце этого года японская фирма представит наследника легендарной «зетки». Наиболее мощное исполнение получит гибридный силовой агрегат.

Купе и родстеры Nissan 370Z — одни из последних носителей культового в кругу японофилов 3,7-литрового атмосферного мотора V6 серии VQ, выдающего 328 л.с. Эти спорткары выпускаются с 2009 года и ценятся поклонниками за известный консерватизм конструкции, позволяющей в современную цифровую эпоху насладиться прелестями аналогового вождения.

Желающим иметь в своем гараже олдскульный спорткар следует не затягивать с покупкой, ведь новая «зетка» уже не за горами и технический прогресс, нравится нам этот или нет, стороной ее не обойдет.

По данным американского издания Car & Driver, полученным из информированного источника, следующее поколение Nissan Z получит платформу и линейку силовых агрегатов от премиального купе Infiniti Q60, то есть будет оснащаться 3,0-литровой «битурбошестеркой» мощностью от 300 до 400 л.с. Запланирована и топовая гибридная версия, в которой двигателю внутреннего сгорания будет ассистировать электромотор, совокупная максимальная мощность ожидается на уровне 500 л.с. Ведущими колесами, скорее всего, останутся исключительно задние, чтобы развести «зетку» с полноприводным GT-R, а вот механическая коробка передач может остаться в прошлом — любителям щелкать передачами придется довольствоваться подрулевыми лепестками 7-ступенчатой АКП.

Новый Nissan Z дебютирует в виде концепткара в октябре на Токийском автосалоне, серийная версия ожидается примерно через год, а в продажу поступит ориентировочно в начале 2019 года.

Ниссановские спорткары, обозначенные литерой Z, ведут свою родословную от легкого заднеприводного купе Fairlady Z из 70-х, ставшего настоящим хитом на американском рынке, где данная модель продавалась под брендом Datsun, позже разжалованном в лоу-кост сегмент.

Фото: Nissan