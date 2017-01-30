Mitsubishi Outlander стал дороже и получил систему ЭРА-ГЛОНАСС

У автомобилей 2017 модельного года расширен список оснащения, при этом выросла и цена. Так, кроссовер в базовой комплектации прибавил сразу 100 тыс. рублей.

Mitsubishi объявляет о начале продаж в России модели Outlander 2017 модельного года, первые автомобили поступят в салоны официальных дилеров уже 1 февраля 2017 года. Из нового в экстерьере лишь то, что выносная антенна автомобиля приобрела форму плавника.

При этом расширен список оборудования. Так, для всех комплектаций Mitsubishi Outlander 2017 м. г. доступны датчики света и дождя и индикатор уровня омывающей жидкости, а также, согласно российскому законодательству, все автомобили оборудованы системой экстренной помощи при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

У полноприводных версий Mitsubishi Outlander появился обогрев рулевого колеса, версии с моторами 2,4 литра теперь оснащаются электронным стояночным тормозом с функцией удержания при остановке.

Топовая комплектация Ultimate с мотором 2.4 станет дороже на 100 тыс. рублей (новая цена — 2 109 990 рублей) и получит передние светодиодные противотуманные фары, индикатор контроля слепых зон, систему предотвращения столкновений при парковке, систему предупреждения об опасности столкновения при движении задним ходом, датчики парковки и мультимедийную систему Mitsubishi Connect.

Из прайс-листа исчезла комплектация Invite с передним приводом, моноприводная версия теперь доступна лишь в базовой комплектации Inform с 2,0-литровым мотором за 1 499 000 рублей, прибавка к цене составила 100 тыс. рублей. Пока в прайс-листе отсутствует версия с 3,0-литровым мотором и 6-ступенчатым автоматом, она появится позже, о чем сообщат дополнительно.

Покупателям предложат на выбор семь цветов кузова — черный, коричневый металлик, темно-синий металлик, серебристый металлик, серый металлик, белый перламутр и базовый белый. Цены и комплектации Mitsubishi Outlander 2017 м. г.:

Outlander 2.0 Inform CVT 2WD — 1 499 000 рублей Outlander 2.0 Invite CVT 4WD — 1 659 990 рублей Outlander 2.0 Intense CVT 4WD — 1 739 990 рублей Outlander 2.0 Instyle CVT 4WD — 1 859 990 рублей Outlander 2.4 Instyle CVT 4WD — 1 959 990 рублей Outlander 2.4 Ultimate CVT 4WD — 2 109 990 рублей.

Кроссовер Outlander должен стать основным драйвером роста продаж компании Mitsubishi в 2017 году, по крайней мере, японский производитель очень на это рассчитывает. На недавней пресс-конференции президент и исполнительный директор ООО «ММС Рус» Наоя Накамура сообщил сообщил о намерении добиться 20-процентного увеличения продаж в 2017 году.

Наоя Накамура Информированные источники сообщают, что через два года Mitsubishi представит компактный купеобразный паркетник.



Фото: Mitsubishi