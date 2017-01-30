Skoda Kodiaq Sportline: медведь-пижон

Чешская фирма анонсировала псевдоспортивную версию своего среднеразмерного семиместного кроссовера. Премьера пройдет в марте на автосалоне в Женеве.

Sportline — это не заряженная версия кроссовера Kodiaq, а пижонская: за эффектной наружностью не стоит никаких доработок по части шасси, да и линейка двигателей такая же (максимум 190 л.с.), как у прочих Кадьяков, за исключением базовой 125-сильной «турбочетверки» — она со спортпакетом, по мнению шкодовских маркетологов, несовместима.

Снаружи исполнение Sportline отличается оригинальным дизайном колесных дисков (19- либо 20-дюймовые), черными элементами отделки вместо хромированных, аэродинамическими плавничками на переднем бампере и акцентированными выхлопными патрубками на заднем. Внутри — обшитые алькантарой спортивные передние кресла с интегральными подголовниками, алюминиевые накладки на педалях и специальный скин приборной панели, показывающий перегрузки во время движения, мгновенную мощность двигателя, давление наддува и температуру масла.

Любопытно, что исполнение Sportline предусматривает исключительно полный привод и увеличенный со 187 до 194 мм дорожный просвет — такой же, как у грядущей оффроудной версии Scout. В виде опции можно будет заказать адаптивные амортизаторы.

Тем, кто хотел бы приобрести действительно быстрый Kodiaq, а не обычную «коптилку» в эффектном наряде, стоит подождать версию RS, появление которой тоже, по слухам, не за горами.

В начале года в США дебютировал двойник Шкоды Кадьяк — семиместный Volkswagen Tiguan Allspace.

Фото: Skoda