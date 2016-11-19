АВТОВАЗ дал разъяснения по проекту Lada 4x4

О проекте новой Лады 4x4 ходит много слухов, и на АВТОВАЗе неоднократно опровергали информацию, которая время от времени проскакивала в отдельных СМИ. Чтобы не возникало кривотолков, решено разъяснить текущую ситуацию.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Последняя достоверная информация о проекте новой Лады 4x4 исходила от директора по дизайну АВТОВАЗа Стива Маттина, который в одном из своих интервью рассказал, что его бюро работает над проектом новой полноприводной Лады, и это совсем не простая задача, так как необходимо не только освежить дизайн автомобиля и встроить в него «новую ДНК», но и сделать так, чтобы он при этом остался узнаваемым.

Все сведения о разработках автомобиля новой генерации на АВТОВАЗе до сих пор держали в тайне, однако по многочисленным просьбам решили «разъяснить текущую ситуацию». Окончательного решения еще не принято и на предприятии изучают оптимальные варианты платформы для этого автомобиля. В том числе с возможной архитектурой поперечного силового агрегата, что является глобальной тенденцией в сегменте полноприводных SUV с двигателями мощностью до 200 л.с. В компанию набирают специальную команду инженеров, в задачи которой войдет развитие проекта Lada 4x4 NG в сотрудничестве со специалистами альянса Renault-Nissan.

На АВТОВАЗе подчеркивают, что главная задача — создать высококонкурентный автомобиль со вседорожными возможностями, который был бы востребован не только в России, но и на экспортных рынках.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA 4x4 (3)

LADA 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

невысокая цена, топливная экономичность, компактность — в своем классе. Неплохая проходимость. Металлические бампры

Недостатки:

Шум трансмиссии, ненадежный гидронатяжитель цепи ГРМ. Да и в общем-то двигатель нужен уже более современный. Слабый картер редуктора переднего моста (хотелось бы чтоб он был стальной, и сам редуктор был полностью взаимозаменяемым с задним). Нет межколесных блокировок.

Комментарий:

Это у меня уже вторая Нива. Первая появилась в 2011 году. Автомобиль удобный, компактный, имеет неплохие возможности за пределами дорог, экономичен для своего класса. Однако у машины маленький запас прочности. В городском потоке она работает на пределе возможностей. На бездорожье — так же. Досажд...

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Комментарии (10)

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На АВТОВАЗе главная задача — убить проект новой «Шнивы»!!!
Зачем конкуренты.

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0

Ниве мотор помощнее и посовременней, да салон обновить . А так автомобиль замечательный для своего предназначения.

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0

В апреле ей будет 40 лет! С ума можно сойти. На что идут наши деньги?

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-2
Михайлов Федор

Можно сойти или ты уже? Гелендваген 20 лет выпускают и ничего. А деньги НАШИ не считай, считай твои куда идут.

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+1
Houston, we’ve had a problem :-

Гелендваген и Нива...Давно подобного сравнения не слышал.
Не учите, а лучше пройдите еще раз мовилью свою ласточку.

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0

Есть хрей, есть спипвэй, теперь еще и ниву туда же?

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0

Да уж умеют эти товарищи портить настроение

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0

Нива (Лада 4x4) Умерла окончательно.
Модернизировать дальше ее не выйдет.

Будет Лада Ладастер. Возможно.

Новую Ниву с нуля делать сложно и дорого, да и уложиться в миллион по конечной стоимости вряд ли получится... а ВАЗик за большую сумму — это хохма.

А кому нужен клон Дастера с ВАЗоладьей и ВАЗокачеством — тоже большой вопрос: клон Сандеро (Хрей) не очень зашел, как мы наблюдаем.

Не завидую маркетологам ВАЗа.
И так плохо, и этак нехорошо, но что-то делать надо.
Может, их для разнообразия на конвейер отправят?

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-1

"... с возможной архитектурой поперечного силового агрегата, что является глобальной тенденцией в сегменте полноприводных SUV с двигателями мощностью до 200 л.с..." — бред асфальтовый. Рама нужна и продольный движок, пневмо блок в зад и межосевой человеческий и раздатка...

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0

5-ти дверку бы цельным кузовом сделали, воткнули движок 1.8 новый, дали б на выбор акпп + по салону обновили\подтянули до уровня калины2 :)

и было бы супер :) инопаркетникам был б бой :-)

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0