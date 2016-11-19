АВТОВАЗ дал разъяснения по проекту Lada 4x4

О проекте новой Лады 4x4 ходит много слухов, и на АВТОВАЗе неоднократно опровергали информацию, которая время от времени проскакивала в отдельных СМИ. Чтобы не возникало кривотолков, решено разъяснить текущую ситуацию.

Последняя достоверная информация о проекте новой Лады 4x4 исходила от директора по дизайну АВТОВАЗа Стива Маттина, который в одном из своих интервью рассказал, что его бюро работает над проектом новой полноприводной Лады, и это совсем не простая задача, так как необходимо не только освежить дизайн автомобиля и встроить в него «новую ДНК», но и сделать так, чтобы он при этом остался узнаваемым.



Все сведения о разработках автомобиля новой генерации на АВТОВАЗе до сих пор держали в тайне, однако по многочисленным просьбам решили «разъяснить текущую ситуацию». Окончательного решения еще не принято и на предприятии изучают оптимальные варианты платформы для этого автомобиля. В том числе с возможной архитектурой поперечного силового агрегата, что является глобальной тенденцией в сегменте полноприводных SUV с двигателями мощностью до 200 л.с. В компанию набирают специальную команду инженеров, в задачи которой войдет развитие проекта Lada 4x4 NG в сотрудничестве со специалистами альянса Renault-Nissan.

На АВТОВАЗе подчеркивают, что главная задача — создать высококонкурентный автомобиль со вседорожными возможностями, который был бы востребован не только в России, но и на экспортных рынках.

Фото: АВТОВАЗ