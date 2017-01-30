Объявлена цена на Infiniti Q60 в России

Спорткупе на нашем рынке будет представлено лишь в одной комплектации — Sport+NAVI. К концу февраля первые автомобили появятся в дилерских центрах марки.

Под капотом полноприводного Infiniti Q60 расположился 3,0-литровый битурбомотор мощностью 405 л.с. и крутящим моментом 475 Нм, который сочетается с 7-диапазонным автоматом. В России автомобиль предложат в комплектации Sport+NAVI, в оснащение которой входит адаптивная электронная система рулевого управления нового поколения, система контроля движения и удержания автомобиля в полосе, система кругового обзора, система обнаружения приближающихся объектов и система определения свободного места для парковки.

Автомобиль комплектуется 19-дюймовыми колесными дисками, имеет большой топливный бак емкостью 80 л, а в список оборудования входят полностью светодиодные фары с авторегулировкой уровня наклона, диодные передние противотуманные фары, лампы заднего хода и повторители поворотов на светодиодах, датчики дождя и света, подрулевые переключатели передач, система Welcome Lighting, автоматически включающая свет в салоне, освещение в ручках дверей и габариты.

До 100 к/ч спорткупе Infiniti Q60 разгоняется всего за 5,1 секунды. В городском цикле автомобиль расходует 13,3 л на 100 км пробега, а в комбинированном режиме — 9,3 литра.

Цена Infiniti Q60 на российском рынке составит 3 414 000 рублей.

Купе Infiniti Q60 , обладающее грацией хищника, — это двухдверная модификация седана Q50, который, к слову, недавно обновился.



Фото: Infiniti