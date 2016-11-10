Жириновскому не пригодился «ё-мобиль»

Владимир Вольфович рассказал, что подаренный ему бизнесменом Прохоровым автомобиль так и не нашел применения и коротает свои дни в гараже.

История с подарком второго экземпляра уникального гибрида, которому так и не суждено было стать массовым автомобилем, похоже, будет с грустным концом. Так, сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «ё-мобиль» стоит без движения и его аккумулятор осыпался.

«Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», — передает слова политика «Интерфакс».

Он напомнил, что всего существует три экземпляра автомобиля — у него второй, еще один у Прохорова, а местонахождение третьего держится в секрете. Впрочем, в 2014 году иностранные СМИ сообщали, что ключи от первого «ё-мобиля» Михаил Прохоров вручил российскому президенту.

Торжественное вручение автомобиля Жириновскому состоялось 1 декабря 2014 года рядом с офисом группы «Онэксим», которая принадлежит бизнесмену. Тогда расчувствовавшийся Владимир Вольфович отмечал, что обещанного в России три года ждут, и он дождался своего подарка. Он характеризовал «ё-мобиль» как «великолепный, электрический и безвредный». Что за чудо техники тогда подарили Жириновскому, осталось загадкой: капот на торжественном вручении так и не открыли.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Жириновскому не пригодился «ё-мобиль»
Жириновскому не пригодился «ё-мобиль»
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Комментарии (7)

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Что значит «осыпался»,что это такое?

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-2

с самого начала было понятно, что Ёмобиль — мыльный пузырь

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+5
Darkmatter

и Маруся Фоменковская тоже.

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-1

символично то как: Жирик не стал президентом,так и авто от Прохорова не пригодилось.Может «не в коня корм» :))

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0

Придумать применение для транспортного средства оказалось непосильной задачей для депутата...Да,это не ограничения вводить-упразднять...

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-1

Вот бы в НАМИ поинтересоваться об этих «наработках»...

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+2
Алекс

Так Прохор же вроде продал проект НАМИ за 1 евро,разве нет?

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-2