Жириновскому не пригодился «ё-мобиль»

Владимир Вольфович рассказал, что подаренный ему бизнесменом Прохоровым автомобиль так и не нашел применения и коротает свои дни в гараже.

История с подарком второго экземпляра уникального гибрида, которому так и не суждено было стать массовым автомобилем, похоже, будет с грустным концом. Так, сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «ё-мобиль» стоит без движения и его аккумулятор осыпался.

«Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», — передает слова политика «Интерфакс».

Он напомнил, что всего существует три экземпляра автомобиля — у него второй, еще один у Прохорова, а местонахождение третьего держится в секрете. Впрочем, в 2014 году иностранные СМИ сообщали, что ключи от первого «ё-мобиля» Михаил Прохоров вручил российскому президенту.

Торжественное вручение автомобиля Жириновскому состоялось 1 декабря 2014 года рядом с офисом группы «Онэксим», которая принадлежит бизнесмену. Тогда расчувствовавшийся Владимир Вольфович отмечал, что обещанного в России три года ждут, и он дождался своего подарка. Он характеризовал «ё-мобиль» как «великолепный, электрический и безвредный». Что за чудо техники тогда подарили Жириновскому, осталось загадкой: капот на торжественном вручении так и не открыли.



История эта давняя, и началась она в 2012 году, когда на ток-шоу «Поединок» Владимир Жириновский заставил Михаила Прохорова поклясться, что если тот не выпустит обещанный «ё-мобиль», то должен будет «все отдать народу и голым пойти в Куршевель».

Громкий проект, собравший 200 000 предзаказов, оказался «мыльным пузырем» и благополучно лопнул в 2014 году. Печальную участь первого российского гибрида в компании объяснили резким ростом цен на оборудование из-за ослабления рубля и спадом авторынка. Все наработки Михаил Прохоров продал за 1 евро НАМИ.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС