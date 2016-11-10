Toyota сертифицировала в России кроссовер C-HR

ООО «Тойота Мотор» получило Одобрение типа транспортного средства на стильный купеобразный паркетник C-HR. В российской спецификации для него предусмотрено два бензиновых двигателя.

Информацию о потенциальной новинке обнародовал сайт Росстандарта: в его электронной библиотеке значится ОТТС на кроссовер Toyota C-HR, действующий с 31 декабря 2016 года по 30 декабря 2019 года.

При некотором стилистическом сходстве с покинувшим российский рынок субкомпактным паркетником Nissan Juke тойотовская модель заметно крупнее (колесная база — 2640 мм, длина — 4360 мм) и относится к размерному классу С.

C-HR — одна из первых машин, созданных в рамках новой глобальной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), которая распространяет модульный принцип проектирования не только на кузовы и шасси, но и на силовые агрегаты. Базовым двигателем для российской версии кроссовера значится 1,2-литровая бензиновая даунсайзинговая «турбочетверка», выдающая максимальные 116 л.с. мощности и 185 Нм крутящего момента, причем последний доступен в широком диапазоне, от 1500 до 4000 об/мин. У альтернативного 2,0-литрового атмосферного мотора мощностью 148 л.с. пик тяги ненамного больше — 189 Нм, и доступен он лишь в узком промежутке от 3800 до 3900 об/мин. Зато атмосферник можно кормить 92-м бензином.

Версии с тубомотором — исключительно переднеприводные, но по коробкам передач предусмотрен выбор: 6-ступенчатая механика либо вариатор. Оснащенный 2,0-литровым атмосферником кроссовер может быть только с полным приводом и вариатором.

В списке базового оснащения заявлены кондиционер и спасательный модуль ЭРА-ГЛОНАСС.

По поводу старта продаж ясности, к сожалению, нет: в пресс-офисе «Тойоты» нам сообщили, что решение о поставках C-HR в нашу страну еще не принято, однако рискнем предположить, что раз уж машину сертифицировали, да вдобавок с недоступным в Европе атмосферным бензиновым двигателем, то стильный кроссовер все-таки появится в российских шоу-румах.

В пользу положительного решения по поводу поставок C-HR косвенно говорит и скорое возвращение на наш рынок гибридного хэтчбека Prius, а ведь это куда более нишевая модель. Ясно, что без локализации C-HR может стоить на уровне RAV4 и даже дороже, но своего покупателя он наверняка найдет, ведь если за «рафиком» закрепился имидж идеальной машины для домохозяек, то на C-HR могут клюнуть молодые и независимые люди, ищущие стильный, незаурядный городской кроссовер — много ли таких сегодня на нашем рынке в непремиальном сегменте?

В середине января Toyota возобновила в России прием заказов на среднеразмерный кроссовер Highlander.

О других потенциальных новинках российского рынка этого года читайте в нашем отдельном материале.

Фото: Toyota