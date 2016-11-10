Составлен рейтинг регионов по объему рынка легковых автомобилей

В 2016 году на российском рынке было продано 5 млн 193,2 тыс. автомобилей, лидирующие позиции традиционно заняли Москва и Московская область, суммарная доля продаж которых превысила 12%.

Согласно исследованию, проведенному «Автостатом», суммарная доля Москвы и Московской области по продаже автомобилей с пробегом превысила 12%. Столичный рынок в 2016 году вырос на 5,3% (до 326,9 тыс. шт.), а подмосковный — на 8,7% (до 302,7 тыс. шт.). На третьем месте с долей менее 5% располагается Краснодарский край, продажи в котором за год выросли на 4,4% и составили 247,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

В Санкт-Петербурге было продано 189,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, прибавка к 2015 году составила 9,1%, а доля рынка — 3,7%. Далее идут Ростовская область (158,3 тыс. шт.; +2,8%), Свердловская область (153,3 тыс. шт.; +5,5%), Башкортостан (139,3 тыс. шт.; +9,7%), Челябинская область (130,1 тыс. шт.; +7%), Татарстан (127,1 тыс. шт.; +8,2%) и Новосибирская область (126,9 тыс. шт.; +5,3%).

На первую десятку рейтинга приходится более 35% российского рынка подержанных легковых автомобилей.

В целом на вторичном рынке наблюдается рост, отрицательная динамика отмечена лишь в Дагестане (-5,8%) и Калининградской области (-1,5%).

В прошлом году вторичный рынок вырос на 6%. Среди лидеров — Lada, Toyota, Nissan и Chevrolet.

Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей, согласно статистике AEB, в 2016 году просел на 11%, до 1 425 791 шт., в декабре падение составило 1% (145 668 шт.).

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС