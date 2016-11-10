Тойота уступила мировое лидерство Фольксвагену

Несмотря на экологический скандал, подмоченную репутацию и финансовые трудности, германский автоконцерн в прошлом году отгрузил покупателям автомобилей чуть больше, чем Toyota. Таким образом, впервые за последние пять лет японская компания оказалась на второй строчке мирового рейтинга.

Тойота была автопроизводителем №1 четыре года подряд, но теперь лидерство ушло к Фольксвагену — это стало ясно сегодня, когда японская компания обнародовала официальные данные по своей деятельности за 2016 год (VW сделал это еще 10 января). Оба соперника за мировое господство окончили прошлый год в плюсе: Volkswagen усилиями своих десяти брендов реализовал 10 312 400 автомобилей (на 3,8% больше, чем в 2015-м), Toyota при участии Daihatsu и Hino увеличила мировой автопарк на 10 175 000 машин (+0,2% по сравнению с АППГ).

Любопытно, что продажи концерна Volkswagen выросли (на 0,8%) в прошлом году даже в США — в стране, которая втянула его в дизельгейт и «наварила» на этом по меньшей мере 20 млрд долларов, тогда как продажи Тойоты в Америке в прошлом году, напротив, снизились на 0,7%.

В России в 2016 году VW Group, по данным АЕБ, продала 156 712 машин, на 4,9% меньше, чем в 2015-м. Toyota ушедший год окончила с результатом 118 685 реализованных автомобилей, что на 0,2% больше, чем годом ранее. Более подробно с итогами продаж новых автомобилей в России за 2016 год можно ознакомиться здесь.

Ранее «За рулем» подвел итоги 2016 года по крупнейшим автомобильным рынкам планеты — Китаю, США и Европе.

Фото: Volkswagen