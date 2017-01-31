Ferrari попрощалась с цивилизацией

Гиперкар Ferrari и модифицированные вседорожники, способные мчать по пустыням во весь опор, находятся на разных автомобильных полюсах. А если объединить две противоположности в одной машине?

Художники регулярно выкладывают в интернет свои идеи по скрещиванию самых разных автомобилей. Часто результат заставляет протереть глаза, покрутить пальцем у виска, а потом и вовсе забыть — всяко, ничего подобного на свет не появится. Но пройти мимо творения ресурса Rain Prisk мы не смогли.

Перед вами фантазия на тему «отшельника», построенного из… гиперкара Ferrari LaFerrari с бензоэлектрической силовой установкой совокупной мощностью 963 л.с. Асфальтовый монстр и прямой конкурент таких шедевров, как McLaren P1 и Porsche 918 Spyder, в дизайнерских грезах получил длинноходную энергоемкую подвеску, а также «мясистые» шины на дисках с бедлоками. Интересно, что суперавтомобиль обвивают защитные дуги, на которые можно закрепить палатку. Вот только вряд ли в данном случае возможно длительное автономное существование, учитывая «энергозатраты» итальянского монстра.

Думаете, художники ограничились лишь «итальянцем»? Ошибаетесь — до этого они уже успели «надругаться» над McLaren и Porsche, виртуально доработав их в соответствующем ключе.

Компания Ferrari выпустила модель J50 на базе спайдера 488 в честь полувековой годовщины своего присутствия на японском рынке. Суперкар отличается от исходной модели оригинальным кузовом типа тарга и более мощным двигателем.

Одно из уникальных творений Ferrari недавнего времени — купе SP275 RW Competizione, изготовленное в единственном экземпляре.

Фото: Rain Prisk