Апгрейд по-австралийски: Ford Mustang модифицировали в стране Down Under

Австралийская компания Tickford представила программу доработок спорткара Mustang. Все ради того, чтобы местные водители не скучали по заряженным Фордам Falcon.

Подразделение Ford Australia свернуло производство оригинальных автомобилей местной разработки в конце прошлого года. Завершилась история модели Falcon, включая ее спортивные модификации, и теперь автомобилистам Зеленого континента, желающим новый Ford «погорячее», придется довольствоваться двухдверкой Mustang. А если ее возможности кажутся недостаточными, на помощь придет тюнинговая компания Tickford, имеющая давнюю историю сотрудничества с «голубым овалом».

Специалисты фирмы доработали исполнение с «турбочетверкой» EcoBoost объемом 2,3 л и версию, оснащенную 5,0-литровым атмосферным мотором V8. Компактный агрегат обзавелся перенастроенным электронным блоком управления, системой впуска холодного воздуха и спортивным выпускным трактом от катализаторов. Мощность повысилась на 50 л.с., до 362 л.с., а тяга увеличена с 432 до 540 Нм.

Модификация с «восьмеркой» доработана теми же средствами. На выходе — 483 л.с. и 585 Нм, то есть на 72 л.с. и 55 Нм больше, чем у серийного спорткара. Внешних отличий от «стока» практически нет.

Фордовцы уже обновил и Mustang нынешнего, шестого поколения . Автомобиль слегка изменился внешне и отныне комплектуется 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Mustang Недавно и нтернет-ресурс X-Tomi Design представил обновленный Mustang в виде купеобразного седана .

Фото: Tickford