Удивительное рядом: Audi A3 превратится в «купе»

Ингольштадтская марка готовит новинку, которая сыграет на поле имиджевого Мерседеса CLA.

Популярность седанов, маскирующихся под купе, и стильных премиальных фастбеков, кажется, близится к своему пику. Подтверждением тому служит недавний дебют стильной эстетской модели Kia Stinger, готовящийся преемник Volkswagen Passat CC и информация издания Auto Express о возможном появлении купеобразного седана в линейке Audi A3 следующего поколения. Издание составило примерный облик автомобиля, в котором чувствуется влияние концепта TT Sportback, дебютировавшего на Парижском мотор-шоу в 2014 году.

Обновление семейства ингольштадтских «трешек», относящихся к размерному классу C, начнется в 2019 году. Первым в свет выйдет хэтчбек. Автомобили останутся при нынешней всефольксвагеновской платформе MQB с поперечным расположением силового агрегата, но, как ожидается, будут чуть крупнее и, главное, просторнее современных A3. Оснащение удивит даже владельца большого представительского седана. К примеру, передняя панель может почти полностью перейти на сенсорное управление функциями, а в списке новшеств, вероятно, появится беспилотный комплекс управления. В продолжении выпуска plug-in гибридной модификации e-tron можно не сомневаться, при этом есть вероятность дебюта полностью электрической версии.

В Auto Express уже поупражнялись на тему облика седана A6 пятого поколения, который дебютирует в 2018 году.

До конца нынешнего года компания Audi представит полностью новый седан A8.

Фото: Auto Express