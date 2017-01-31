Toyota Supra возродится осенью

Японские СМИ пролили свет на сроки появления купе Toyota с легендарным названием и баварскими технологиями.

Издание Best Car выяснило, когда же, наконец, состоится премьерный показ спорткара Toyota Supra пятого поколения. Итак, новинка перехватит эстафету у знаменитой предшественницы, сошедшей со сцены в далеком 2002 году, в октябре на Токийском мотор-шоу. Правда, есть одно но. Дело в том, что в японской столице представят не товарную машину, а концепткар, который будет очень близок к серийному автомобилю. Когда же мир увидит клиентский вариант Супры? Сделаем осторожное предположение о дебюте в рамках Детройтского автосалона в 2018 году.

Сильное влияние на экстерьер спорткара окажет концепт Toyota FT-1 (на изображениях гипотетический облик купе), а на начинку — компания BMW. Напомним, что, согласно предварительным данным, «японца» разрабатывают с применением компонентов немецких спорткаров. В частности, заднюю подвеску, по слухам, позаимствуют у M3/M4. Есть вероятность, что базовую Супру оснастят баварской «турбочетверкой» объемом 2,0 л и мощностью до 300 л.с. Куда интереснее обещает быть топовое исполнение — поговаривают, что оно вооружится гибридной силовой установкой с технологиями бензоэлектрического привода лемановского прототипа TS050 LMP1. В состав может войти 3,5-литровый атмосферный V6, а совокупная мощность превысит 400 л.с. Кстати, Супру предложат лишь в формате купе, а вот родственный BMW Z5 будет только родстером.

В Россию приедет кроссовер Toyota C-HR. Для отечественной спецификации предусмотрено два бензиновых двигателя.

Кроме того, на российский рынок возвращается гибрид Toyota Prius. Продажи стартуют в марте.

Фото: SupraMKV