В России отзывают фургоны Mercedes-Benz Sprinter Classic

АО «Мерседес-Бенц РУС» информирует о добровольном отзыве 3236 коммерческих автомобилей. Причина отзыва — возможное возникновение «критического режима движения».

На российском рынке отзывают 3236 фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic, такая информация поступила в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Речь идет об автомобилях, реализованных с февраля по декабрь 2016 года. Причиной отзыва транспортных средств стала вероятность изнашивания ступицы переднего колеса, из-за чего могут ухудшиться ходовые качества и управляемость автомобилей. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения.

Владельцы транспортных средств Mercedes-Benz Sprinter Classic (909) будут своевременно уведомлены о проходящей сервисной кампании письменно или по телефону. Им предложат подъехать в ближайший дилерский центр для проведения диагностики и ремонтных работ. Определить, попадает ли транспортное средство под отзыв, можно и самостоятельно, сопоставив VIN-код автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта. На указанных автомобилях проверят, а при необходимости переустановят карданный вал рулевого управления. Сервисная акция согласована с Росстандартом и будет абсолютно бесплатной для автовладельцев.

В конце прошлого года из-за возможных проблем с тормозами под отзывную кампанию попало 18 757 кроссоверов Lexus NX различных модификаций.

По причине недостаточной надежности соединения карданного вала рулевой колонки с валом рулевой рейки в России в декабре 2016 года был отозван 401 автомобиль Geely Emgrand 7.

Фото: Mercedes-Benz