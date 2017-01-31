Не успели «прихлопнуть»: полувековой Volkswagen Beetle с мизерным пробегом

Хорошо сохранившимся автомобилем родом из восьмидесятых годов, конечно, можно удивить. Но куда больше впечатляет выжившая машина, которой полвека от роду. На аукционе Silverstone Auctions 24 февраля продадут фактически такой экземпляр — восхитительный Volkswagen Beetle 1966 года выпуска.
Все, что известно об этом красавце, это его пробег — 28 254 км. Некоторые автомобили, рожденные в 2015–2016 годах, уже имеют на одометре куда более внушительные цифры. Сведений о том, реставрировался ли Жук или дожил до наших дней в заводской краске и с нетронутыми агрегатами, нет. По предварительным данным, за него выручат примерно 18 800 — 25 000 долларов.
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Фото: Silverstone Auctions