Не успели «прихлопнуть»: полувековой Volkswagen Beetle с мизерным пробегом

Этого великолепно сохранившегося «жучка» продадут с молотка в феврале, и, как ожидается, ценник окажется не самым внушительным.

Хорошо сохранившимся автомобилем родом из восьмидесятых годов, конечно, можно удивить. Но куда больше впечатляет выжившая машина, которой полвека от роду. На аукционе Silverstone Auctions 24 февраля продадут фактически такой экземпляр — восхитительный Volkswagen Beetle 1966 года выпуска.

Все, что известно об этом красавце, это его пробег — 28 254 км. Некоторые автомобили, рожденные в 2015–2016 годах, уже имеют на одометре куда более внушительные цифры. Сведений о том, реставрировался ли Жук или дожил до наших дней в заводской краске и с нетронутыми агрегатами, нет. По предварительным данным, за него выручат примерно 18 800 — 25 000 долларов.

Недавно мы рассказывали о дизельном Mercedes-Benz E-класса W124, который прошел миллион километров.

Некоторое время назад в продаже появился редчайший суперседан Alpina B10 Bi-Turbo на базе «пятерки» BMW E34 начала девяностых годов.

Фото: Silverstone Auctions