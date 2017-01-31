Японская и американская автомобильные компании планируют организовать на территории США совместный выпуск силовых установок на водородных топливных элементах для будущих экологически чистых моделей. Кооперация должна существенно снизить их стоимость.

Honda Clarity Fuel Cell может проехать на одной заправке более 700 км и выбрасывает в атмосферу исключительно воду.

В конце прошлого года Honda начала отгрузку в США нового водородного седана Clarity Fuel Cell, но купить его нельзя — себестоимость настолько высока, что производитель пока готов только сдавать диковинную машину в долгосрочную аренду. Однако уже в ближайшем будущем водородомобили могут существенно подешеветь — это одна из ключевых задач нового совместного предприятия Хонды и GM, которое будет называться Fuel Cell System Manufacturing (FCSM) и заработает в пригороде Детройта в 2020 году.

Заводик планируется небольшой, всего на 100 рабочих мест, да и инвестиции по меркам автогигантов более чем скромные — 85 миллионов долларов, но руководство обеих компаний считает FCSM важным шагом на пути популяризации водородомобилей и переключения отрасли на возобновляемые источники энергии.

В этом ящике — батарея топливных ячеек, вырабатывающих электрический ток.

В сущности, отсутствие развитой инфраструктуры водородных заправок — главный тормозящий фактор на пути широкого распространения водородомобилей, а не цена последних. В официальном заявлении создателей FCSM сообщается, что водород планируется добывать из «ветра и биомассы», а по поводу сети заправок и вовсе ничего не сказано. До прихода Трампа к власти можно было уповать в развитии водородной инфраструктуры на помощь властей, но у нового хозяина Белого дома, похоже, любые упоминания об экологически чистом транспорте вызывают лишь раздражение, равно как и «сказки о глобальном потеплении». Он даже грозиться ослабить действующие ограничения по вредным выбросам для автомобилей в США, поставив под сомнение планы автоконцернов по выпуску «зеленых» моделей.

Впрочем, многие аналитики считают, что Трамп так резко рубит шашкой, что рискует досрочно уйти со своего поста в результате импичмента, и случиться это может задолго до 2020 года.

Ставку на водород делает и амбициозный американский стартап Nikola Motor, переставивший в декабре 1000-сильный магистральный тягач Nikola One на топливных элементах, который должен совершить революцию в грузоперевозках.

Фото: Honda, GM