В конце прошлого года Honda начала отгрузку в США нового водородного седана Clarity Fuel Cell, но купить его нельзя — себестоимость настолько высока, что производитель пока готов только сдавать диковинную машину в долгосрочную аренду. Однако уже в ближайшем будущем водородомобили могут существенно подешеветь — это одна из ключевых задач нового совместного предприятия Хонды и GM, которое будет называться Fuel Cell System Manufacturing (FCSM) и заработает в пригороде Детройта в 2020 году.
Заводик планируется небольшой, всего на 100 рабочих мест, да и инвестиции по меркам автогигантов более чем скромные — 85 миллионов долларов, но руководство обеих компаний считает FCSM важным шагом на пути популяризации водородомобилей и переключения отрасли на возобновляемые источники энергии.
В сущности, отсутствие развитой инфраструктуры водородных заправок — главный тормозящий фактор на пути широкого распространения водородомобилей, а не цена последних. В официальном заявлении создателей FCSM сообщается, что водород планируется добывать из «ветра и биомассы», а по поводу сети заправок и вовсе ничего не сказано. До прихода Трампа к власти можно было уповать в развитии водородной инфраструктуры на помощь властей, но у нового хозяина Белого дома, похоже, любые упоминания об экологически чистом транспорте вызывают лишь раздражение, равно как и «сказки о глобальном потеплении». Он даже грозиться ослабить действующие ограничения по вредным выбросам для автомобилей в США, поставив под сомнение планы автоконцернов по выпуску «зеленых» моделей.
Впрочем, многие аналитики считают, что Трамп так резко рубит шашкой, что рискует досрочно уйти со своего поста в результате импичмента, и случиться это может задолго до 2020 года.
- Ставку на водород делает и амбициозный американский стартап Nikola Motor, переставивший в декабре 1000-сильный магистральный тягач Nikola One на топливных элементах, который должен совершить революцию в грузоперевозках.
Фото: Honda, GM