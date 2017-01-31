Ford Sollers готовится к сокращениям

На этот раз речь идет о клерках, численность которых решено урезать на треть. Предлагается мягкий вариант ухода — увольнение по соглашению сторон.

Программа сокращений Ford Sollers рассчитана на офисных работников в подразделениях Ленинградской области (автозавод), Республики Татарстан (два сборочных завода и один — двигателей) и центральном офисе в Москве. Как сообщает источник «Ведомостей», соответствующее письмо компания разослала еще 7 января. Пока работникам предлагается очень лояльная программа сокращения — при увольнении по соглашению сторон с 1 по 13 февраля они получат пять окладов, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одному из предприятий СП.

В Ford Sollers не стали отрицать запуска программы оптимизации штата, отметив, что приводят структуру бизнеса в соответствие «с текущим спросом и ожиданием по рынку в среднесрочной перспективе».

Источник сообщает, что под сокращение пойдет треть офисных работников, хотя в самой компании говорят, что численных ориентиров не ставят, ведь программа пока добровольная.

Несмотря на то что аналитики надеются, что в этом году рынок начнет восстанавливаться, темпы этого восстановления будут минимальными. В данной ситуации курс на сокращение персонала выглядит логичным.

В дилерском сообществе полагают, что программа увольнения многих заинтересует, особенно людей предпенсионного возраста. Однако если желающих наберется мало, компания не откажется от политики сокращения, но тогда придется это делать более жесткими методами.

Прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ на 2017 год — 1 480 000 проданных легковых и легких коммерческих автомобилей, или +4% к прошлому году, что даст возможность закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту. Однако не все дилеры разделяют оптимизм производителей.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» полагают, что в этом году рынок покинут еще 150 дилеров, таким образом в 2017-м их останется 3350.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС